25.02.2017 15:17:29
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Murat Özcan xx, Kamil Çetin xx, Murat Temel xx
Bandırmaspor: Okan Kocuk xxx, David Deniz Kılınç xx, Yiğit İsmail Gökoğlan xx (Sertaç Çam dk. 59 xx), Brinner Souza xx, Marino Da Silva xx, Emre Güngör xx, Feridun Kıroğlu xx, Gökhan Yılmaz xx, Kıvanç Karakaş x (Doğan Karakuş dk. 30 xx), Ömer Kandemir xxx, Atabey Çiçek xxx (Üstün Bilgi dk. 87 ?)
Yedekler: Ali Türkan, Serkan Sözmen, Gökhan Karadeniz, Bahri Can Avcı
Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu
Şanlıurfaspor: Tomic Vjekoslav x, Hasan Artarslan x, Abdulaziz Solmaz x, Artun Akçakın x, Ovidiu Andrei Marc x, İzzet Yıldırım x (Iyayı Believe Atiemwen dk. 70 ?), Kaan Söylemezgiller x (Oktay Delibalta dk. 46 x), Daudet Ndongala x (Mertcan Çam dk. 46 x), Bakary Soro x, Fevzi Özkan x, Şaban Özel x
Yedekler: Fatih Kaldan, Halil Köçer, Ömer Dağlı, Caner Cavlun
Teknik Direktör: Kemal Kılıç
Goller: Atabey Çiçek (dk. 44, 72 ve 86), Ömer Kandemir (dk. 45+2) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Feridun Kıroğlu, Ömer Kandemir, Emre Güngör, Atabey Çiçek (Bandırmaspor), Kağan Söylemezgiller, İzzet Yıldırım, Fevzi Özkan (Şanlıurfaspor)
TFF 1. Lig
Bandırmaspor, TFF 1. Lig'in 22. haftasında sahasında Şanlıurfaspor'u 4-0 mağlup etti.Bandırmaspor, TFF 1. Lig'in 22. haftasında sahasında Şanlıurfaspor'u 4-0 mağlup etti.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Murat Özcan xx, Kamil Çetin xx, Murat Temel xx
Bandırmaspor: Okan Kocuk xxx, David Deniz Kılınç xx, Yiğit İsmail Gökoğlan xx (Sertaç Çam dk. 59 xx), Brinner Souza xx, Marino Da Silva xx, Emre Güngör xx, Feridun Kıroğlu xx, Gökhan Yılmaz xx, Kıvanç Karakaş x (Doğan Karakuş dk. 30 xx), Ömer Kandemir xxx, Atabey Çiçek xxx (Üstün Bilgi dk. 87 ?)
Yedekler: Ali Türkan, Serkan Sözmen, Gökhan Karadeniz, Bahri Can Avcı
Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu
Şanlıurfaspor: Tomic Vjekoslav x, Hasan Artarslan x, Abdulaziz Solmaz x, Artun Akçakın x, Ovidiu Andrei Marc x, İzzet Yıldırım x (Iyayı Believe Atiemwen dk. 70 ?), Kaan Söylemezgiller x (Oktay Delibalta dk. 46 x), Daudet Ndongala x (Mertcan Çam dk. 46 x), Bakary Soro x, Fevzi Özkan x, Şaban Özel x
Yedekler: Fatih Kaldan, Halil Köçer, Ömer Dağlı, Caner Cavlun
Teknik Direktör: Kemal Kılıç
Goller: Atabey Çiçek (dk. 44, 72 ve 86), Ömer Kandemir (dk. 45+2) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Feridun Kıroğlu, Ömer Kandemir, Emre Güngör, Atabey Çiçek (Bandırmaspor), Kağan Söylemezgiller, İzzet Yıldırım, Fevzi Özkan (Şanlıurfaspor)