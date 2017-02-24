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24.02.2017 18:57:53
TFF 1. Lig
TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'in 22. haftasında Giresunspor sahasında Elazığspor ile karşılaşıyor. İlk yarı Giresunspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
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24.02.2017 19:47:42
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Borsa günü yüzde 0,99'luk düşüşle tamamladı.
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24.02.2017 18:23:34
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24.02.2017 16:07:08
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Yüksekova'da, 19 Şubat'ta yakalanan PKK'lı E.Ş.'nın yer göstermesi sonucu toprağa gömülü mühimmat ele geçirildi.
24.02.2017 16:00:12
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