19.02.2017 20:24:47

TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de Balıkesir derbisi heyecanı yaşandı. Balıkesirspor kendi sahasında ezeli rakibi Bandırmaspor'u tarihi fark ile 5-0 yendi.

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TFF 1. Lig'de Balıkesir derbisi heyecanı yaşandı. Balıkesirspor kendi sahasında ezeli rakibi Bandırmaspor'u tarihi fark ile 5-0 yendi.Maçtan Dakikalar7. dakikada sağdan aldığı pasla ceza alanına giren Yiğit Ali topu sert şutla direk dibine gönderdi. Atilla topu son anda kornere çeldi.19. dakikada Bülent'in uzun pasında Burak kalecinin yanından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-025. dakikada Bandırma kalesine çekilen şutu Kaleci Okan uzaklaştırmadı, pozisyonu takip eden Bekamnega farkı ikiye çıkardı. 2-036. dakikada ceza alanında topla buluşan Burak düzgün bir vuruşla farkı 3'e çıkardı. 3-070. dakikada sol kanattan açılan ortaya şık bir kafa vuruşu yapan Bekamenga topu ağlarla buluşturdu. 4-085. dakikada Burak Çalık'ın pasında Foxi topu ağlarla buluşturdu. 5-0Stat: Balıkesir AtatürkHakemler: Sarper Barış Saka xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Mehmet Salih Mazlum xxBalıkesirspor: Atilla xx, Oğuzhan xx, Eray xx, Mehmet xx (Doğa dk. 85 x), Nizamettin xx (Foxi dk. 78 xx), Bekamenga xxx (Çağatay dk. 83 x), Cüneyt xx, Burak xxx, Glumac xx, Bülent xx, Abdulkadir xxYedekler: Vukovic, Şaban, İbrahim, AkçanTeknik Direktör: Can CangökBandırmaspor: Okan x, Yiğit Ali xx, Gökhan x, Bilal xx, Fehmi Emre xx, Feridun x (Doğan dk. 46 x), Gökhan Yılmaz x, Kıvanç xx (Marino dk. 72 x), Üstün x (Atabey dk. 60 x), Ömer xx, Lukas xYedekler: Ali, David, Sertaç, BahriTeknik Direktör: Feyyaz UçarGoller: Burak (dk. 19 ve 36), Bekamenga (dk. 25 ve 70), Foxi (dk. 85) (Balıkesirspor)