17.02.2017 20:37:51
TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'in 21. haftasındaki Samsunspor-Mersin İdmanyurdu maçı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
TFF 1. Lig'in 21. haftasındaki Samsunspor-Mersin İdmanyurdu maçı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Maçın 83. dakikasında olaylar çıktı. Sinan Kaloğlu'nun oyundan alındıktan sonra tribüne yaptığı hareket sonrasında ortalık karıştı. Bazı taraftarlar sahaya girdi. Sinan Kaloğlu kırmızı kart gördü. Maçın sonuna 7 dakika eklendi.
Maçtan dakikalar
16. dakikada Göksu'nun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Kevin meşin yuvarlağa dokunamadı. Top kaleci Mihaylov'un ellerinde kaldı.
21. dakikada Sinan Kaloğlu'nun penaltı vuruşunu kaleci Muyters çıkardı. Dönen topu Abdülkadir Korkut gole çevirdi. 0-1
27. dakikada Kenan Karışık'ın ceza sahası çizgisi yakınından attığı serbest vuruş direğin üstünden dışarı çıktı.
44. dakikada Hasan'ın ara pasında Kone meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1
47. dakikada Abdülkerim'in ceza sahası içerisindeki karambol şutunu defans çizgi üstünden son anda çıkardı.
48. dakikada Kone'nin soldan getirdiği topta Vedat Bora'nın şutu direğin yanından auta çıktı.
67. dakikada Hasan Kılıç'ın sağ çaprazdan sol ayağıyla vurduğu şut üstten auta çıktı.
Stat: Samsun 19 Mayıs
Hakemler: Tolga Özkalfa xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, İbrahim Bozbey xx
Samsunspor: Muyters xx, Erkam Reşmen xx, N'Diaye x, Abdulkadir Bardakcı xx, Burhan Arman xx, Hasan Kılıç xx, Vedat Bora xx, Kenan Karışık xx, Kevin x (Ercan dk. 23 x), Kone xxx, Göksu Türkdoğan x (Lumu dk. 67 x)
Yedekler: Bekir, Murat, Halil, Gökay, Canberk
Teknik Direktör: İlker Püren
Mersin İdmanyurdu: Mihaylov xx, Mehmet Enes xx, Serol xx, Pedriel xx, Tolga xx, Abdülkadir Korkut xxx, Hakan Olkan xx, Emrah x (Mesut dk. 97 ?), Gökhan xx, Güven Varol xx, Sinan Kaloğlu x (Tekin dk. 82 x)
Yedekler: Hasan, Mahmut, Ahmet, Bekir, Furkan
Teknik Direktör: Memduh Özbalta
Goller: Kone (dk. 44) (Samsunspor), Abdülkadir Korkut (dk. 21) (Mersin İdmanyurdu)
Kırmızı kartlar: N'Diaye (dk. 18) (Samsunspor), Sinan Kaloğlu (yedek kulübesinde) (Mersin İdmanyurdu)
Sarı kartlar: Kenan (Samsunspor), Tekin, Tolga Şahin, Sinan, Mehmet Enes (Mersin İdmanyurdu)
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