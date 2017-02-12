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12.02.2017 19:05:00
TFF 1. Lig
TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor evinde Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını Sercan ve Pote'nin golleriyle 2-0 önde tamamlandı.
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