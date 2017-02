12.02.2017 17:59:51

TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 20. hafta maçında Giresunspor sahasında Şanlıurfaspor ile karşılaştı. Karşılaşmadan Giresunspor 3-1 galibiyetle ayrıldı.Maçtan dakikalar53. dakikada Giresunspor atağında Şanlıurfaspor ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topa en son Volkan Okumak dokundu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-064. dakikada Abwo'nun kontra atakla sağ taraftan başlattığı pozisyonda kale önünde topu alan Recep Aydın plasesi ile meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-074. dakikada Şanlıurfaspor penaltı kazandı. Penaltıyı Abdulaziz Solmaz kullandı, topu ağlara gönderdi. 2-190. dakikada Şanlıurfaspor kalecisi Sinan ile karşı karşıya kalan Promise Issac, gole giderken yerde kalınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Promise Issac topu ağlara gönderdi. 3-1Stat: Giresun AtatürkHakemler: Mustafa İlker Coşkun xx, Mustafa Sönmez xx, Bilal Gölen xxGiresunspor: Eser xx, Panajotis Mımıtrıadis xx, Volkan xxx (Promise Issac dk. 81 x), David Solomon Abwo xxx (Jones Da Silva dk. 76 x), Berkan xx, Recep xx, Özgür Can xx (Cihan dk. 89 ?), Dodo x, Onur xx, Özgür xx, Hüsamettin xxYedekler: Anıl, Çağrı, Rızvan, DilaverTeknik Direktör: Yücel İldizŞanlıurfaspor: Sinan xx, Hasan Batuhan xx, Abdulaziz xx, Artun xx, Oktay xx (Halil dk. 56 x) Berkay Can xx, Hüseyin xx (Mertcan dk. 76 x), İzzet xx, Cemil xx, Fevzi xx (Daudet N'Dongala dk. 56 x), Caner xxYedekler: Tomic Vjekoslav, Amn Soleman Askar, Ovidu Andrei Marc, İyayi Believe Atiemwen,Teknik Direktör: Mustafa Kemal KılıçGol: Volkan Okumak (dk. 53), Recep Aydın (dk. 64), Promise (dk. 90 pen.) (Giresunspor) Abdulaziz Solmaz (dk. 74 pen.) (Şanlıurfaspor)Sarı kartlar: Oktay, Berkay Can, Sinan (Şanlıurfaspor), Recep, Volkan, Berkan (Giresunspor)