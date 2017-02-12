12.02.2017 17:59:51
TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'in 20. hafta maçında Giresunspor sahasında Şanlıurfaspor ile karşılaştı. Karşılaşmadan Giresunspor 3-1 galibiyetle ayrıldı.
TFF 1. Lig'in 20. hafta maçında Giresunspor sahasında Şanlıurfaspor ile karşılaştı. Karşılaşmadan Giresunspor 3-1 galibiyetle ayrıldı.
Maçtan dakikalar
53. dakikada Giresunspor atağında Şanlıurfaspor ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topa en son Volkan Okumak dokundu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
64. dakikada Abwo'nun kontra atakla sağ taraftan başlattığı pozisyonda kale önünde topu alan Recep Aydın plasesi ile meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
74. dakikada Şanlıurfaspor penaltı kazandı. Penaltıyı Abdulaziz Solmaz kullandı, topu ağlara gönderdi. 2-1
90. dakikada Şanlıurfaspor kalecisi Sinan ile karşı karşıya kalan Promise Issac, gole giderken yerde kalınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Promise Issac topu ağlara gönderdi. 3-1
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Mustafa İlker Coşkun xx, Mustafa Sönmez xx, Bilal Gölen xx
Giresunspor: Eser xx, Panajotis Mımıtrıadis xx, Volkan xxx (Promise Issac dk. 81 x), David Solomon Abwo xxx (Jones Da Silva dk. 76 x), Berkan xx, Recep xx, Özgür Can xx (Cihan dk. 89 ?), Dodo x, Onur xx, Özgür xx, Hüsamettin xx
Yedekler: Anıl, Çağrı, Rızvan, Dilaver
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Şanlıurfaspor: Sinan xx, Hasan Batuhan xx, Abdulaziz xx, Artun xx, Oktay xx (Halil dk. 56 x) Berkay Can xx, Hüseyin xx (Mertcan dk. 76 x), İzzet xx, Cemil xx, Fevzi xx (Daudet N'Dongala dk. 56 x), Caner xx
Yedekler: Tomic Vjekoslav, Amn Soleman Askar, Ovidu Andrei Marc, İyayi Believe Atiemwen,
Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç
Gol: Volkan Okumak (dk. 53), Recep Aydın (dk. 64), Promise (dk. 90 pen.) (Giresunspor) Abdulaziz Solmaz (dk. 74 pen.) (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Oktay, Berkay Can, Sinan (Şanlıurfaspor), Recep, Volkan, Berkan (Giresunspor)
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