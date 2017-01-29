29.01.2017 20:16:10

TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Altınordu'ya konuk olan Göztepe, rakibini 1-0 mağlup etti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Altınordu'ya konuk olan Göztepe, rakibini 1-0 mağlup etti.Maçtan dakikalar4. dakikada Canberk'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Segbefia'nın vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.13. dakikada Erdoğan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Günay topu iki hamlede kontrol etti.21. dakikada Sandro'nun ortasında Adis'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-141. dakikada Halil'in kullandığı kornerde ceza sahası içinde Leo'nun kafa vuruşunda top auta gitti.54. dakikada Canberk'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Segbefia'nın vuruşunda top auta gitti.74. dakikada Segbefia'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top auta gitti.Stat: BornovaHakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Volkan Narinç xx, İbrahim Bozbey xxAltınordu: Erce xx, Uğur Arslan xx, Yusuf Acer xx, Sinan xx, Serkan xx (Alican dk. 87 ?), Erdoğan xx, Abdulkadir xx, Barış x (Fatih dk. 59 xx), Oğulcan xx, Yusuf Abdioğlu x (Seydi dk. 46 xx), Okan xxYedekler: Berke, Kerim, Enis, Ali MertTeknik Direktör: Hüseyin EroğluGöztepe: Günay xx, Fuchs xx, Gençer xx, Leo xx, Canberk xx (Lokman dk. 85 ?), Gosso xx, Murat x (Soner dk. 64 xx), Segbefia xx, Sandro xx (Sinan dk. 69 xx), Halil xx, Jahovic xxYedekler: Göktuğ, Emre Can, Emre Aygün, UmutTeknik Direktör: Okan BurukGoller: Jahovic (dk. 21) (Göztepe)Sarı kartlar: Yusuf Abdioğlu, Oğulcan, Erdoğan, Yusuf Acer (Altınordu), Leo, Jahovic, Gençer, Halil, Günay (Göztepe)