29.01.2017 20:16:10
TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'in 19. haftasında Altınordu'ya konuk olan Göztepe, rakibini 1-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in 19. haftasında Altınordu'ya konuk olan Göztepe, rakibini 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
4. dakikada Canberk'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Segbefia'nın vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.
13. dakikada Erdoğan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Günay topu iki hamlede kontrol etti.
21. dakikada Sandro'nun ortasında Adis'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
41. dakikada Halil'in kullandığı kornerde ceza sahası içinde Leo'nun kafa vuruşunda top auta gitti.
54. dakikada Canberk'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Segbefia'nın vuruşunda top auta gitti.
74. dakikada Segbefia'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top auta gitti.
Stat: Bornova
Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Volkan Narinç xx, İbrahim Bozbey xx
Altınordu: Erce xx, Uğur Arslan xx, Yusuf Acer xx, Sinan xx, Serkan xx (Alican dk. 87 ?), Erdoğan xx, Abdulkadir xx, Barış x (Fatih dk. 59 xx), Oğulcan xx, Yusuf Abdioğlu x (Seydi dk. 46 xx), Okan xx
Yedekler: Berke, Kerim, Enis, Ali Mert
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Göztepe: Günay xx, Fuchs xx, Gençer xx, Leo xx, Canberk xx (Lokman dk. 85 ?), Gosso xx, Murat x (Soner dk. 64 xx), Segbefia xx, Sandro xx (Sinan dk. 69 xx), Halil xx, Jahovic xx
Yedekler: Göktuğ, Emre Can, Emre Aygün, Umut
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Jahovic (dk. 21) (Göztepe)
Sarı kartlar: Yusuf Abdioğlu, Oğulcan, Erdoğan, Yusuf Acer (Altınordu), Leo, Jahovic, Gençer, Halil, Günay (Göztepe)
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