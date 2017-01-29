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29.01.2017 16:58:52
TFF 1. Lig
TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'in 18. haftasında Samsunspor ile Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
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