27.01.2017 20:05:08

TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 19. hafta maçında Balıkesirspor sahasında, Giresunspor ile karşılaştı. Mücadele Giresunspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

TFF 1. Lig'in 19. hafta maçında Balıkesirspor sahasında, Giresunspor ile karşılaştı. Mücadele Giresunspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.Maçtan dakikalar60. dakikada Foxı'nın ara pası ile ceza sahasına giren Okan topu ceza sahasında bulunan Bekamenga'ye gönderdi. Giresunspor defansı top Bekamenga'ya gelmeden ceza sahası dışına uzaklaştırdı.76. dakikada ceza yayı gerisinden Isaac'ın kullandığı serbest vuruşta top kaleci Vukovic'in solundan ağlara gitti. 0-190+4. dakikada ceza sahası içinde İsaac'a yapılan faule hakem penaltı verdi. Volkan'ın vuruşunda top kalecide kaldı.Stat: Balıkesir AtatürkHakemler:Erkan Özdamar xx, Engin Erdem xx, Abdullah Bora Özkara xxBalıkesirspor: Vukovic xx, Oğuzhan xx, Eray xx (Abdulkadir dk. 80 x), Nizamettin xx, Bekamenga xx, Okan xx, Burak Çalık xx, Glumac xx, Bülent Cehavir xx, Foxi xx (Mehmet dk. 80 x), İshak xxYedekler: Atilla, Cüneyt, Doğa, Çağatay, İbrahimTeknik Direktör: Can CangökGiresunspor: Eser xx, Dimitriadis xxx, Volkan xx, Abwo xx (Da Siva Lopez dk. 80 x), Berkan xxx, Recep xx (Cihan Can dk. 89 ?), Özgür Can x (Isaac dk. 73 x), Nascimento xx, Onur xxx, Özgür xxx, Hüsamettin xxYedekler: Anıl, Çağrı, Rızvan, DilaverTeknik Direktör: Yücel İldizGol: Isaac (dk. 76) (Giresunspor)Sarı kartlar: Recep, Berkan, Eser, Volkan (Giresunspor), Bekamenga, Oğuzhan (Balıkesirspor)