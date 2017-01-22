22.01.2017 20:26:22

TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 18. hafta maçında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u konuk eden Göztepe, rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

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TFF 1. Lig'in 18. hafta maçında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u konuk eden Göztepe, rakibiyle 2-2 berabere kaldı.Karşılaşma öncesi, bugün hayatını kaybeden Türk futbolunun duayen isimlerinden Kulüpler Birliği Onursal Başkanı ve Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav anısına saygı duruşunda bulunuldu.Maçtan dakikalar15. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Uche'nin vuruşunda top auta gitti.26. dakikada Fuchs'un ceza sahası içinde Gökhan Alsan'a yaptığı hareketi faul olarak değerlendiren hakem Özgüç Türkalp penaltı noktasını gösterdi.27. dakikada Muhammet Reis'in kullandığı penaltı vuruşunda top ağlara gitti. 0-129. dakikada Halil'in ortasında Emre topla buluştu, Emre'nin vuruşunda top auta çıktı.50. dakikada Halil'in ortasında Tayfur'un kafa vuruşu kaleye gitti. 1-158. dakikada Adis'in vuruşunda kaleci Adam topu çift yumrukla uzaklaştırdı. Dönen topta Tayfur'un vuruşu savunmaya takıldı.75. dakikada gelişen atakta ceza sahası içinde yaşanan karambolde hakem Göztepe lehine penaltı noktasını gösterdi.76. dakikada Adis Jahovic'in kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-190+4. dakikada gelişen konuk ekip atağında Mehmet Erdem Uğurlu yerde kalınca hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.90+5. dakikada penaltıyı kullanan Muhammed Reis skora dengeyi getirdi. 2-2Stat: BornovaHakemler: Özgüç Türkalp xx, Osman Karakaş xx, Candaş Elbil xxGöztepe: Günay xx, Fuchs xx, Lokman xx, Gençer xx, Leo xx, Gosso xx, Murat x (Emre Can dk. 82 ?), Emre Aygün x (Sandro dk. 46 xx), Halil xx (Umut dk. 88 ?), Tayfur x, Jahovic xxYedekler: Göktuğ, Canberk, Soner, SinanTeknik Direktör: Okan BurukGaziantep Büyükşehir Belediyespor: Stackhowiak xx, Erhan xx, Rıza xx, Gökhan xx, Özgür xx, Mehmet Erdem Uğurlu xx, Wadji x (Ramazan dk. 86 ?), Keita xx (Ekigho dk. 82 ?), Ahmet xx, Uche Kalu x (Tevfik dk. 66 xx), Muhammet Reis xxYedekler: Necati, Murat, Uğur, ErdalTeknik Direktör: Metin DiyadinGoller: Muhammet Reis (dk. 27 ve 90+5 pen.) (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor), Tayfur Bingöl (dk. 49), Adis Jahovic (dk. 76 pen.) (Göztepe)Sarı kartlar: Tayfur Bingöl, Murat Akın, Gosso, Günay, Emre Can (Göztepe), Wadji, Keita, Tevfik, Erhan (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor)