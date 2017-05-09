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Tezhip sanatçılarının yılsonu sergisi beğeni topladı
10.05.2017 08:24:52

Tezhip sanatçılarının yılsonu sergisi beğeni topladı

ADÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ve Aydın Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde 16 kursiyerin Osmanlı sanatı olarak bilinen tezhip sanatı dalında yaptığı 55 eser açılan sergi ile beğeni topladı.

ADÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ve Aydın Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde 16 kursiyerin Osmanlı sanatı olarak bilinen tezhip sanatı dalında yaptığı 55 eser açılan sergi ile beğeni topladı.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Aydın Halk Eğitim Merkezi'nin işbirliğinde Atatürk Kongre Merkezi Fuaye Alanı'nda 'Tezhip Sergisi' açıldı. Serginin açılışına ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Tunca, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özmen, Kredi Yurtla Kurumu Feti Karsak, kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı. Aydın Halk Eğitim Merkezi hocalarından Varlık Esen ve öğrencilerinin yapmış olduğu 55 adet tezhip sanatı eseri yılsonu sergisi ile görücüye çıktı. Tezhip sanatı eserleriyle ziyaretçileri Osmanlı dönemine götüren kursiyerlerin yaptıkları birbirinden farklı eserler ise beğeni topladı.

Serginin kendisini çok etkilediğini ifade eden ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Tunca, "Sergi çok güzel ve tam anlamıyla alın teri kokuyor. Bu sergide emeği geçenleri tebrik ediyorum. Tezhip sanatının kişilerin kendisini psikolojik doygunluğa ulaştırması adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu sanat sabır ve emek istiyor. Tezhip sanatında bir eserin ortaya çıkması kişilerin kendi iç dinginliğinin sağlaması anlamında çok etkili bir sanat olduğunu ben bu sergi ile öğrendim. Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Bu sanatla kişi adeta kendisini tedavi edebilir" diye konuştu

"Her aşaması orijinal bir sanat"

Aydın Halk Eğitim Merkezi Hocalarından Varlık Esen de 16 kursiyeri il birlikte inanılmaz eserleri meydana getirdiklerini ifade ederek, "Öğrencilerimin yaş ortalamaları 40-60 arası. Öğrencilerim güzel sanatlar veya meslek lisesi mezunu değil, çoğu ilkokul mezunu, ev hanımı, emekli ve eli şimdiye kadar hiç cetvel, kalem ve hesap tutmayan insanlar. Tezhip gibi zor bir branşı büyük bir gayret ve aşkla yapıyorlar. Çünkü tezhip kurallı bir sanat olduğu için matematik ve simetrik gerektiriyor. Tezhip her aşaması orijinal bir sanat. Böyle bir sanata gönül verip gerçekten çok fazla mesai harcıyorlar ve çok verimli eserler inşa ediyorlar. Az zamanda çok yol alan kursiyerlerime teşekkür ediyorum. Bu eserlerin kaynağı ruh hali ve gönül yapısıdır. Tezhip sanatıyla yoğrulan kursiyerlerimiz sakinleşip bu sanata da dört elle sarılıyorlar. Öncesinde dış hayatla daha fazla haşır neşir olup bazı şeylere sinir olanlar bu sanat ile ruhlarını geliştiriyorlar. Tezhip, aylarla yıllarla sınırlı olan bir sanat değil. Yıllar geçtikçe yoğrula yoğrula ilerlenen bir sanat. Bu sanatta öğrencilik bitmez. Unutulmaya yüz tutan bir Osmanlı sanatı olduğu için bu sanatı da hem öğrenip hem de öğretmeye devam edeceğiz" dedi.
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