22.02.2017 21:00:46

Tevez, Çin'den ayrılık planları yapıyor

Çin'in Şangay Shenhua takımından haftalık 3 milyon TL kazanan Carlos Tevez, 3. ayın sonunda takımdan ayrılmayı kafasına koydu.

Arjantin Ole Gazetesi'nde yer alan habere göre, Uzak Doğu'da 3 ay geçiren yıldız oyuncu buradaki yaşamı sevmedi. Birden bire dünyanın en çok kazanan futbolcuları arasına yerleşen Tevez'i para mutlu etmedi.

YERİNE ROONEY'İ İSTİYORLAR

33 yaşındaki oyuncunun ülkesi Arjantin'e dönüp burada futbol oynamaya devam edeceği belirtiliyor. Öte yandan Şangay ekibinin Manchester United'ın dünya yıldızı Wayne Rooney'i Tevez'i yerine transfer etmeyi düşündüğü konuşuluyor.

Arjantinli forvet, takımından haftalık 3 milyon TL kazanıyor.