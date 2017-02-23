23.02.2017 13:21:59

TESOB'un mobil sicil uygulaması ilgi görüyor

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) tarafından yürütülen Mobil Sicil Uygulaması kapsamında, bugüne kadar yaklaşık bin 300 esnafın sicil işlemleri ilçelerde yapıldı.

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Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) tarafından yürütülen Mobil Sicil Uygulaması kapsamında, bugüne kadar yaklaşık bin 300 esnafın sicil işlemleri ilçelerde yapıldı.TESOB Başkanı Metin Kara, Araklı Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret ederek, Mobil Sicil Uygulaması çalışmalarını yerinde gözlemledi. Araklı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Lokman Günay ve yönetim kurulu üyeleriyle de görüşen Başkan Kara, sicil işlemlerini yaptıran esnafla ve sanatkarlarla da sohbet etti. Kara, esnaf ve sanatkarların zaman ve iş kaybını önlemek için 14 Kasım 2016 tarihinde Mobil Sicil Uygulaması başlattıklarını belirterek, "Bu uygulama kapsamında görevlilerimiz ayın belirli günleri ilçelere gidiyor. Bugüne kadar TESOB'da yapılabilen sicil işlemleri, artık görevlilerimiz tarafından belirli günlerde ilçelerdeki esnaf odalarında gerçekleştiriliyor. Böylece ilçelerdeki esnafın Trabzon'a gelerek zaman ve iş kaybetmesinin önüne geçmiş bulunuyoruz. Araklı'daki ilgi çok güzel. Esnafımız da uygulamadan oldukça memnun. Geçen yaklaşık 3 ay içinde bin 300 esnafımız ilçelerde sicil işlemi yaptırdı" ifadelerini kullandı.