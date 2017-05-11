11.05.2017 20:32:44

Tesla'dan konut çatıları için güneş paneli satışı

Elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla, konut çatıları için güneş paneli satışına başladığını duyurdu.

Tesla'dan yapılan açıklamada, ABD genelinde ve ülke dışındaki tüketicilerin evleri için güneş paneli siparişi verebilecekleri bildirildi.

Açıklamada, elektrik üretimi için konut çatısının tüm alanına döşenebilecek panellerin 10 metrekaresinin 2 bin 350 dolar (yaklaşık 8 bin 400 lira) olduğu kaydedildi.

Paneller sayesinde tüketicilerin elektrik faturalarının önemli ölçüde azalacağı ifade edilen açıklamada, ayrıca elektrikli otomobillerin şarj edilebileceği belirtildi.

Panellerden üretilecek elektriğin depolanacağına işaret edilen açıklamada, şehir şebekesinde meydana gelebilecek kesintiler sırasında da depolanan elektriğin kullanılabileceği vurgulandı.

Açıklamada, ömür boyu garanti verilen güneş panellerinin konutlara montajının ABD genelinde bu yaz, ülke dışında da gelecek sene başlayacağı ifade edildi.