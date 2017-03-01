01.03.2017 19:29:23

TESKİ ve Aden Koleji arasında protokol imzalandı

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü ve Aden Koleji arasında öğretim ücreti indirimi protokolü imzalandı.

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Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü ve Aden Koleji arasında öğretim ücreti indirimi protokolü imzalandı.TESKİ Genel Müdürlüğü ve Aden Koleji arasında gerçekleştirilen protokol, TESKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının organizasyonu ile gerçekleştirildi. İmzalanan protokol neticesinde, TESKİ Genel Müdürlüğü personelinin Aden Kolejine yaptıracağı öğrenci kayıtlarında belirli oranda indirim uygulanacaktır.İmza töreni Aden Koleji Okul Koordinatörü Emrah Yalçıntaş, İngilizce Öğretmeni Senem Arı ve TESKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Sezai Yazıcı'nın katılımları ile TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa'nın makamında gerçekleşti.ADEN Koleji Yetkilileri ve TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa arasında, imzaların atılmasının ardından Genel Müdür Başa, yapılan protokolün herkese hayırlı olmasını diledi ve emeği geçenlere teşekkür etti.