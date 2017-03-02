02.03.2017 15:25:45

TESKİ'nin Çorlu'ya yapacağı yatırımlar görüşüldü

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünün Çorlu ilçesine 2017 yılı içinde yapacağı yatırımlar hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

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Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünün Çorlu ilçesine 2017 yılı içinde yapacağı yatırımlar hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.Çorlu Belediyesinde gerçekleştirilen toplantıya Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, TESKİ Genel Müdürü Dr.Şafak Başa, Genel Müdür Yardımcıları Dr.İbrahim İçöz, Soner Ergin ve Feyzi Ünal ve Çorlu Belediye Başkan Yardımcıları katıldı. Toplantıda TESKİ Genel Müdürlüğü ve Çorlu Belediyesinin teknik ekibi de hazır bulundu.Toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Müdür Başa, "TESKİ olarak Çorlu ilçemizin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu problemlerini çözmek için canla başla çalışıyoruz. 2017 yılı içinde Çorlu ilçemiz için 3 adet yeni yatırımımız olacak. Bunlardan birincisi 'içme suyu projesi', ikincisi elektrik kesintilerinde yaşanan su kesintilerini önlemek amacıyla 'jeneratör temini', üçüncüsü ise 'Yenice Atıksu Arıtma Tesisinin revizyonu' yapılmasıdır. Çorlu bizim için çok önemli. Oldukça yüksek bir nüfusa sahibiz. Gece gündüz çalışarak vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarına yetişmeye çalışıyoruz. Çorlu'ya yapacağımız yüksek bütçeli bu işlerle Çorlu ilçemize verdiğimiz önemi ortaya koyacağız. Yapılacak olan bu yatırımların proje değeri yaklaşık 20 milyon TL'dir" dedi.TESKİ Plan ve Proje Dairesi Başkanı Recep Çalı, Çorlu ilçesine yapılacak olan içme suyu projesi hakkında detaylı bir sunum yaptı. Çalı, Çorlu'nun sağlıksız içme suyu borularından arınacağını ve yerine yeni sağlıklı bir içme suyu altyapısına kavuşacağının bilgisini katılımcılarla paylaştı.Çorlu ilçesinde yaşanan elektrik kesintilerine bağlı olarak meydana gelen su kesintilerinin engellenmesi amacıyla TESKİ Genel Müdürlüğü tarafından alınacak olan 22 adet jeneratör hakkında, TESKİ Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Hakan Atakan tarafından detaylı bir sunum yapıldı. Verilen bilgiler dahilinde satın alınacak olan jeneratörlerin kurulmasının ardından elektrik kesilse bile su kesintisinin yaşanamayacağını dile getirildi.Son olarak TESKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı personeli Yük. Çevre Mühendisi Tolga Kaygusuz, TESKİ'ye ait Çorlu'daki arıtma tesisleri hakkında sunum yaptı. 2017 yılı içinde TESKİ tarafından Çorlu'ya yapılacak olan yatırımların üçüncüsü olan Yenice Atıksu Arıtma Tesisinin revizyon işlemi tamamlanınca, tesisin ileri biyolojik arıtma tesisi haline geleceği, bölgenin atıksuyunun en sağlıklı şekilde arıtılacağı ve standartlara uygun bir şekilde doğaya deşarj edileceğinin bilgisi verildi.Toplantı, Çorlu Belediyesi yetkililerince sorulan soruların, TESKİ yetkilileri tarafından cevaplamasıyla devam etti.