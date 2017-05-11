SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
TESKİ Genel Kurulu toplandı
11.05.2017 18:01:47

TESKİ Genel Kurulu toplandı

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü 2017 Yılı Mayıs ayı Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü 2017 Yılı Mayıs ayı Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda, Başkan Kadir Albayrak'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, TESKİ Genel Müdürü Şafak Başa, kurumun çalışmaları, yatırımları ve devam eden projeleri hakkında bir sunum yaptı.

Projeksiyon gösterisi eşliğinde yapılan sunumun ardından Başkan Kadir Albayrak, Genel Müdür Şafak Başa ve TESKİ ekibine teşekkür ederek, "Tekirdağ çok güzel bir görünüme kavuşuyor. Sağlam ve sağlıklı bir altyapıya kavuşuyor" dedi.

TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa ise, TESKİ'nin 29 projesinin tamamlandığını, 16 projenin devam ettiğini belirterek, "Sözleşme aşamasında olan 3 proje, ihale aşamasında olan 7 proje var. İl genelinde büyük projeler hayata geçirilmiş olmasına rağmen TESKİ'nin hiçbir yüklenici firmaya borcu bulunmuyor. Ayrıca TESKİ'nin hiçbir ihalesi iptal edilmedi. TESKİ'nin kurulduğu tarihte günde 5 bin metreküp su arıtılıyorken, günümüz itibariyle arıtılan su miktarı 36 bin metreküpe çıkarıldı. 2017 yılı sonunda arıtılan su miktarının 190 bin metreküpe çıkarılması hedefleniyor. TESKİ'nin çalışmaları sayesinde Tekirdağ içme suyu hizmetinde örnek il haline geldi. Şebeke suyunun etkin ve verimli kullanımı ve tek merkezden yönetilebilmesi için CBS ve SCADA sistemleri kuruldu. Çorlu'da elektrik kesinti ve arızalarından kaynaklanan su kesintilerinin önüne geçmek amacıyla, 26 adet yüksek kapasiteli jeneratör satın alınarak, ihtiyaç duyulan yerlerde hizmete sunulacak. 10 yıllık kullanım süresi dolan su sayaçları yenileniyor. Bu kapsamda abonelere ait 30 bin adet eski su sayacı, yenileriyle değiştirilecek" diye konuştu.

Dr. Şafak Başa, 7 gün 24 saat esasına dayalı çalışan çağrı merkezinde, vatandaşların istek ve şikayetlerinin kayda alındığını ve sorunun çözümü sağlandıktan sonra hızlı bir şekilde geri dönüş yapıldığını belirterek, "İlçelerin ve mahallelerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yapılacak çalışmaların planlanması amacıyla, mahalle muhtarları ile koordinasyon toplantıları yapılıyor. Yapılan çalışmalar sırasında iş güvenliği ve sağlığı konusuna büyük önem veriliyor" dedi.
    YORUM YAZ
Edirne'de 21 kaçak yakalandı
Edirne'de 21 kaçak yakalandı
Edirne'de yurt dışına yasa dışı yollardan çıkmaya çalışanlara yönelik operasyon düzenlendi.
11.05.2017 18:21:06
Akdeniz'de deprem
Akdeniz'de deprem
Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.
11.05.2017 18:18:43
Kastamonu’da kene vakası
Kastamonu’da kene vakası
Kastamonu’da kenenin ısırdığı kadın, hastaneye kaldırıldı.
11.05.2017 18:09:07
Başbakan Yıldırım, May ile görüştü
Başbakan Yıldırım, May ile görüştü
İngiltere Başbakanı May ile görüşen Başbakan Yıldırım, seçimler dolayısıyla mevkidaşına başarı dileklerini iletti.
11.05.2017 17:48:59
'İslamofobi gerçek İslam anlatılarak önlenebilir'
'İslamofobi gerçek İslam anlatılarak önlenebilir'
Müslüman gençler, İslamofobinin etkisinin azaltılması ve önlenmesi için İslam'ın daha iyi anlatılması, diyalog kurulması ve medyanın güçlendirilmesi gerektiği konusunda hemfikir.
11.05.2017 17:23:37
Gezi'nin palalı saldırganı için karar verildi
Gezi'nin palalı saldırganı için karar verildi
Gezi Parkı eylemlerinde Taksim'de gösteri yapan gruptakilere palayla saldıran Sabri Çelebi'nin de aralarında bulunduğu 4 sanık hakkında karar çıktı.
11.05.2017 16:32:51
HDP'li Beştaş: Türkiye'de iç hukuk diye bir mekanizma artık yok
HDP'li Beştaş: Türkiye'de iç hukuk diye bir mekanizma artık yok
HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, 'Türkiye'de iç hukuk diye bir mekanizma artık yok, öldü' dedi.
11.05.2017 14:22:47
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Karagül: ABD'nin koridor isteğinin amacı Türkiye'yi kuşatmak
Karagül: ABD'nin koridor isteğinin amacı Türkiye'yi kuşatmak
Canikli'den FETÖ açıklaması: Bakanlar ve vekiller arasında...
Canikli'den FETÖ açıklaması: Bakanlar ve vekiller arasında...
Deniz Baykal'a genel başkan adaylığı soruldu
Deniz Baykal'a genel başkan adaylığı soruldu
Rubin'den Erdoğan'a yeni tehdit: Türkiye'den ayrılırsa geri dönemeyebilir
Rubin'den Erdoğan'a yeni tehdit: Türkiye'den ayrılırsa geri dönemeyebilir
Bahçeli'den Taha Akyol'un notuna cevap
Bahçeli'den Taha Akyol'un notuna cevap
Mahrem imamlar operasyonunda Hakan Fidan
Mahrem imamlar operasyonunda Hakan Fidan
HSK için 21 aday belirlendi
HSK için 21 aday belirlendi
CHP'li Yılmaz: Türkiye, Esad saplantısından kurtulamadığı için...
CHP'li Yılmaz: Türkiye, Esad saplantısından kurtulamadığı için...
Erdoğan: Ortadoğu'da Türkiye'siz karar verenler...
Erdoğan: Ortadoğu'da Türkiye'siz karar verenler...
Emre Uslu'dan başsavcının ölümüne 'yaşasın' mesajları
Emre Uslu'dan başsavcının ölümüne 'yaşasın' mesajları
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları