06.02.2017 14:59:51

TESKİ Alo 185 Çağrı Merkezi 7/24 hizmete devam ediyor

TESKİ Alo 185 Çağrı Merkezi kesintisiz olarak hizmet vermeye devam ediyor. TESKİ'nin kurulmasıyla birlikte hayata geçen Alo 185 Çağrı Merkezi güçlü ve güler yüzlü kadrosuyla Tekirdağ halkına hizmet ediyor.

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TESKİ Alo 185 Çağrı Merkezi kesintisiz olarak hizmet vermeye devam ediyor. TESKİ'nin kurulmasıyla birlikte hayata geçen Alo 185 Çağrı Merkezi güçlü ve güler yüzlü kadrosuyla Tekirdağ halkına hizmet ediyor.TESKİ Alo 185 Çağrı Merkezinin faaliyetleri hakkında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve TESKİ Genel Müdürü Dr.Şafak Başa'ya sunum yapıldı. TESKİ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Alo 185 Çağrı Merkezinin faaliyetleri hakkındaki sunumu Destek Hizmetleri Şube Müdürü Serhat Erdur yaptı.Alo 185 Çağrı Merkezinin faaliyetleri kapsamında, vatandaşlardan 185 hattına telefonla gelen, büyükşehir belediyesinin hizmet hattı olan 153 hattına gelen, ilçe belediyelerinin çağrı merkezleri aracılığı ile gelen ve İnternet üzerinden doğrudan gelen istek ve şikayetlere cevap verildiği ifade edildi. Vatandaşların taleplerinin sistem üzerine kaydedilerek, derhal ilgili birime iletildiği, taleplere en yakın zamanda müdahale edilerek çözüm getirildiği dile getirildi. Ayrıca çağrı merkezi personeli tarafından, merkezden gönderilen iş emirlerinin, görevli arıza ekiplerine ulaştırılması, takibi ve sonuçlanan arızaların başvuruyu yapan vatandaşlarımıza telefonla dönüş yapılarak oto kontrolü sağlandığı dile getirildi.2014 ve 2016 yılları arasında 235 bin 67 adet istek-şikayet çağrı merkezine ulaştığı, Çağrı Merkezine gelen istek ve şikayetleri karşılama oranının ise yüzde 99,66 olduğu kaydedildi.Sunumun ardından konuşan Başkan Albayrak, "TESKİ vatandaşlara en iyi hizmeti ulaştırmak için her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaktadır. Genel Müdürlüğün yanı sıra tüm TESKİ ilçe müdürlüklerinde de bulunan ve 7 gün 24 saat görev yapan çağrı merkezi personeli sayesinde TESKİ abonelerine daha iyi hizmet verilmektedir. Gece gündüz çalışan tüm TESKİ emekçilerine ve bu çalışmaların yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.