24.02.2017 18:11:01

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken:

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Başbakan Binali Yıldırımın'ın araçlara uçak ve gemilerdeki gibi kara kutu konulacağıyla ilgili açıklamasına ilişkin, 'Motorlu tüm araçlara kara kutu konulması sürücüler arasında oto kontrolü sağlar' dedi.

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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Başbakan Binali Yıldırımın'ın araçlara uçak ve gemilerdeki gibi kara kutu konulacağıyla ilgili açıklamasına ilişkin, "Motorlu tüm araçlara kara kutu konulması sürücüler arasında oto kontrolü sağlar" dedi.Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Başbakan Binali Yıldırımın'ın araçlara uçak ve gemilerdeki gibi kara kutu konulacağını açıklamasının ardından konuya ilişkin bir değerlendirme yaptı.Palandöken, duble yolların mükemmel olduğunu söyleyerek, "Araçlar son derece modern ancak zaman zaman istenmeyen trafik kazalarının yoğun şekilde yaşanması toplum olarak kanayan yaramızdır. Motorlu tüm araçlara kara kutu konulması sürücüler arasında oto kontrolü sağlar. Oto kontrolün sağlanması ile kazalar azalır ve seyahatler daha sağlıklı olur. Kazaların azalması ile de en başta zorunlu trafik sigorta ücretleri aşağı çekilir" ifadesini kullandı.