08.05.2017 11:02:29

Terziler yeni yoluna kavuşuyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi ilçesi Terziler Mahallesi ile Eskin Mahallesini birbirine bağlayacak olan yoldaki çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi ilçesi Terziler Mahallesi ile Eskin Mahallesini birbirine bağlayacak olan yoldaki çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi'nin Terziler Mahallesi ile Eskin Mahallesi arasındaki yolu kısaltacak yeni bir yol açıyor. Adeta dağı delerek ilerleyen çalışmalarda büyük aşama kaydedildi ve açma işlemleri devam ediyor. Selendili vatandaşların yapılamaz dediği yol Manisa Büyükşehir Belediyesinin hummalı çalışmaları ile gün yüzüne çıkmaya başladı. Çalışmalar hakkında bilgiler veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, "Selendi'de Terziler ile Eskin mahallesini birbirine bağlayacak olan yeni bir yol oluşturuyoruz. Bu yolun yapılma nedeni iki mahallenin arasındaki ulaşımı hem rahatlatmak, hem de kısaltmaktır. Vatandaş yıllar boyunca burasının asla yapılamayacağını düşünmüş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, 'Bu çalışma yapılacak ve bu yolu yapacağız' dedi. Ekiplerimiz çalışmalara başladı ve tüm hızıyla devam ediyor. Öncelikli olarak mevcut alan tamamen dağlık bir bölgedir. Burada dağı delerek yeni bir yol oluşturduk. İlerlemeye devam ediyoruz. Büyük kısım açıldı ve açma işlemleri bittikten sonra düzeltme ve genişletme çalışmalarına başlayacağız. İki mahalle arasındaki 30 kilometre olan mesafe 3 kilometreye düşecek. Selendili vatandaşlarımız yakın zamanda yeni yollarına kavuşacak ve ulaşım konusunda yaşadıkları problemler bitecek" diye konuştu.