23.02.2017 11:52:49

Ters yönde giderken yayaya çarptı

Düzce'nin İstanbul Caddesi Büyük Cami önünde meydana gelen kazada, ters yönden giden elektrikli bisiklet yayaya çarptı. Yaya hafif şekilde yaralandı.

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Düzce'nin İstanbul Caddesi Büyük Cami önünde meydana gelen kazada, ters yönden giden elektrikli bisiklet yayaya çarptı. Yaya hafif şekilde yaralandı.Edinilen bilgilere göre, İstanbul Caddesi Büyük Cami önünde meydana gelen kazada E. K. idaresinde ki elektrikli bisiklet ters istikametten seyrederken yolun karşısına geçmeye çalışan E. M.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen E. M. hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.