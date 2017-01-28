28.01.2017 09:22:37

Ters şeride giren otomobil halk otobüsüne çarptı

Ankara'da ters şeride giren otomobil, karşısından gelen halk otobüsüne çarptı

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Ankara'da ters şeride giren otomobil, karşısından gelen halk otobüsüne çarptı. Otomobilin içinde sıkışan sürücü, itfaiye erlerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.Kaza, sabah saatlerinde Çankaya'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmet İnönü Bulvarı'ndan Ümitköy istikametine ters şeritten giden 06 DD 1910 plakalı otomobilin sürücüsü, Milli Kütüphane alt geçidinde havaalanına yolcu taşıyan halk otobüsüne çarptı. Otomobil ve halk otobüsü, kazanın etkisiyle ters istikametlerde refüje çarptı. Kazada yolculardan yaralanan olmazken, otomobilin sürücüsü araç içinde sıkıştı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Aracın kapılarının otomatik olarak kilitlemesinden dolayı, itfaiye erleri uzun süre sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalıştı. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansa taşındı. Yaralı sürücü, tedavi edilmek üzere en yakın hastaneye götürüldü.Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemleri aldı. Meraklı vatandaşları bölgeden uzaklaştıran polisler, trafiği tek yönlü olarak kapadı. Uçaklarına yetişmek isteyen yolcular, bir süre halk otobüsün bagajının açılmasını bekledi. Açılan bagajdan bavullarını alanlar, yoldan çevirdikleri taksilerle havalimanına gitti.Halk otobüsünün yolcuları, otomobilin ters şeritten geldiğini, otobüs şoförünün araca çarpmamak için manevra yapsa da kurtaramadığını iddia etti. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.(Onur Emre Durak / İHA)