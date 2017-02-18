18.02.2017 19:00:35

Ters dönen otomobildeki kız çocuğu öldü

Konya'da ters dönen otomobildeki kız çocuğu hayatını kaybetti.

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Konya'da ters dönen otomobildeki kız çocuğu hayatını kaybetti.Kaza, merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesindeki Aydınlık altgeçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuri U. idaresindeki 42 BN 193 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen otomobilde bulunan sürücü ve Aynur U. kazada hafif yaralandı. Ağır yaralanan kızları 6 yaşındaki Belinay U. ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.