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'Terörün olduğu yerde, ne huzur olur, ne yatırım olur'
03.03.2017 21:36:38

'Terörün olduğu yerde, ne huzur olur, ne yatırım olur'

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 'Terörün olduğu yerde, şiddetin olduğu yerde ne huzur olur, ne yatırım olur ne de arzuladığınız çerçevede demokrasi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Terörün olduğu yerde, şiddetin olduğu yerde ne huzur olur, ne yatırım olur ne de arzuladığınız çerçevede demokrasinin standartları iyileşir" dedi.

Şimşek, Cizre Öğretmenevi'nde, STK temsilcileri ve muhtarlarla istişare toplantısında konuşmasına, Kürtçe selam vererek başladı. Mehmet Şimşek, "Bu bölge huzuru, barışı, refahı hakkettiği gibi güzel şehirlerin iyi yaşam standartlarının çok daha fazlasını hakkediyor. O nedenle bu şehrimizde terör örgütünün hendek siyaseti nedeni ile ortaya çıkan zararlar giderilirken yeniden inşayı çok güzel bir şekilde yapmak çok önemli. Terör örgütü olmazsa aslında buralarda Türkiye'nin en batısındaki gibi çok daha müreffeh çok daha huzurlu çok daha kalkınmış şehirlerimiz, köylerimiz olur. Bugün bir çok sorunun temelinde şiddet var, terör var. Terörün olduğu yerde, şiddetin olduğu yerde ne huzur olur, ne yatırım olur ne de arzuladığınız çerçevede demokrasinin standartları iyileşir. Çünkü silahların gölgesinde bu işler olmaz. Biz ret ve inkar siyasetine bu ülkede son verdik. Bu ret ve inkar siyaseti on yıllarca devam etti. Bu ülkenin kalkınması için olağan üstü çaba gösterdik. Bu memleketin kangren haline dönmüş sorunlarının hepsini çözüyoruz Kürt meselesini de daha çok demokrasi ile daha çok hak ve özgürlük ekseninde ve kardeşlik hukuku içerisinde çözeceğiz dedik ve bunun için çok adım attık. Eğer bölücü terör örgütünün derdi hak, hukuk, adalet, kardeşlik, kalkınma olsaydı ne beklerdiniz. Bunun karşılığında terörün şiddetin terk edilmesini,silahların gömülmesini beklerdiniz. Ne yaptılar tam aksine Suriye'deki Irak'taki boşluktan nemalanıp Türkiye'yi arkadan hançerlemeye çalıştılar. Bütün bu çabaları sabote ettiler. İşte Cizre'de, Şırnak'ta, Silopi'de, İdil'de olsun diğer bazı illerimizde bazı mahallelerimizde hendek siyaseti, çukur siyaseti. Böyle siyasetten bir sonuç çıkmaz ve nitekim o çukurlara o hendeklere hepsi gömüldü" dedi.

Şimşek, "Devlet iyi niyetle bizim hükümetlerimiz bu sorunları çözelim niyetiyle açılan bütün alanları atılan bütün adımları sonuna kadar istismar eden ve sadece şiddetten nemalanan bir terör örgütünden bahsediyoruz. O size ne huzur getirir tam aksine buralarda on yıllardır özlemini çektiğimiz hizmetlerin yatırımların engellenmesi burada daha çok insanların zulümle karşı karşıya kalmasını getirdi. Suriye ve Irak'ta olup bitenleri görüyorsunuz bunların hepsinden ders çıkarmamız lazım. O nedenle Türkiye bir daha asla bu noktada şiddet ve terörü yeğeleyenlere asla kafalarını kaldırmalarına izin vermeyecektir. Türkiye işte tekrar eskiden olduğu gibi sahada bunların rahat bir şekilde çalışma yapabileceklerine zemin hazırlayacak bir döneme girilebileceğine inanılıyorsa çok yanılıyorlar. Devlet vatandaşının yanındadır.Sizin kimliğiniz,kültürünüz,diliniz,inançlarınız, sizlerinin geleneklerinin başımızın gözümüzün üstünde yeri vardır" dedi.

Şimşek, "Yüz yıl önce bu topraklarda büyük bir oyun oynandı, şimdi tekrar benzer şeyler Suriye de Irak'ta ve daha geniş bir coğrafyada sergilenmeye çalışılıyor. Şunun altını çizeyim Kürt Kardeşlerimizin en büyük dostu Türkiye'dir, bakın Irak'taki Kürdistan bölgesine en çok el uzatan, en çok kucaklayan her türlü yardımı yapan kimdir? Türkiye'dir. Türkiye'de Kürtler ile ilgili bir sorun olsaydı böyle bir şey yapabilir miydi, DEAŞ gibi barbar terör örgütüne karşı mücadele eden Peşmergeyi kim destekledi? Biz destekledik en başından. Kapısını hem Arap kardeşlerimize Hem Kobaniden gelen Kürt kardeşlerimize kim açtı? Biz açtık, biz kucakladık. Terör örgütü ile aranıza ne kadar mesafe koyarsanız o kadar hızlı bir şekilde hem Türkiye'nin demokrasisi gelişir, hem Türkiyedeki hak ve özgürlükler daha iyi yaşanır hem de Türkiye'nin bütün bölgeleri bu bölge dahil olmak üzere hızlı bir şekilde kalkınır gelişir. Önümüzdeki referandumda da ülkemizin geleceği için, kalkınmak için ve hepimizin geleceği için çok önemlidir. Onun için buradan çıkacak güçlü bir evet Türkiyeyi güçlendirecek. Türkiye'nin önünü açacak, bürokrasi azalacak, hükümet krizleri son bulacak ve vesayet rejimleri son bulacaktır. O nedenle de bu referandumda Türkiye'mizi daha da güçlendirmemiz lazım. Bu konuda da sizden destek istiyoruz" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, toplantıdan sonra Cizreli esnafı ziyaret edip sorunlarını dinledi, çocuklara oyuncak ve tatlı ikram etti. Şimşek vatandaşların yoğun ilgisi karşısında Kürtçe teşekkür ederek ilçeden ayrıldı.

(Abidin Yel/İHA)
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