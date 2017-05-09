09.05.2017 17:05:29

Terörle mücadeleyi yürüten yetkilileri deşifre eden avukatın yargılandığı dava

FETÖ/PDY'ye yönelik 2014 yılında soruşturma ve operasyonları yürüten yetkililerin isimlerini basın yoluyla deşifre ettiği ve hedef gösterdiği gerekçesiyle hakkında 3 yıl hapis cezası verilen avukat Aksoy yeniden hakim karşısına çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 2014 yılında soruşturma ve operasyonları yürüten yetkililerin isimlerini basın yoluyla deşifre ettiği ve hedef gösterdiği gerekçesiyle hakkında 3 yıl hapis cezası verilen avukat Ali Aksoy'un yeniden yargılanmasına başlanıldı.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Aksoy ve avukatı hazır bulundu.

Aksoy, mahkemenin son duruşmada avukatıyla görüşmeden karar verdiğini belirterek reddihakim talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti talebi değerlendirmek üzere duruşmayı erteledi.

- Olay

İzmir'de 2014 yılında FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin avukatlığını üstlenen Ali Aksoy'un, İzmir Emniyet Müdürlüğünün Bozyaka'daki hizmet binası önünde yaptığı basın açıklamasında, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Engin Dinç, İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato ve İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Kudret Dikmen'in isimlerini basın yoluyla açıklayarak deşifre ettiği ve hedef gösterdiği iddia edilmişti.

Olayı soruşturan cumhuriyet savcısı, Aksoy hakkında "açıklama ve yayınlama suçunun basın ve yayın yoluyla işlenmesi" suçlamasıyla İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesine dava açmıştı.

Mahkeme heyeti, terörle mücadele eden Dinç, Bato ve Dikmen'in isimlerini basın yoluyla ifşa ederek bunları hedef gösterdiği gerekçesiyle sanık Aksoy'a 3 yıl hapis cezası vermişti.