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Teröristlerin bombalı saldırısı hayatlarını kararttı
17.02.2017 12:01:23

Teröristlerin bombalı saldırısı hayatlarını kararttı

Terör örgütü PKK mensuplarınca geçtiğimiz yıl ocak ayında Diyarbakır'ın Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve polis lojmanlarına düzenlenen bombalı saldırıda evleri yıkılan Tunç ailesinin hayatı karardı. Olayın ardından tuttukları tek odalı evin kirasını ödeyemez duruma gelen Tunç ailesi, ev sahiplerinin verdiği bir haftalık sürede kiralarını ödeyemezse kapı dışarı edileceklerini söyledi.

Terör örgütü PKK mensuplarınca geçtiğimiz yıl ocak ayında Diyarbakır'ın Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve polis lojmanlarına düzenlenen bombalı saldırıda evleri yıkılan Tunç ailesinin hayatı karardı. Olayın ardından tuttukları tek odalı evin kirasını ödeyemez duruma gelen Tunç ailesi, ev sahiplerinin verdiği bir haftalık sürede kiralarını ödeyemezse kapı dışarı edileceklerini söyledi.

Terör örgütü PKK'nın geçtiğimiz yıl ocak ayında Diyarbakır Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve polis lojmanlarına düzenlediği bombalı saldırıda 1 polis şehit olmuş 6 sivil de hayatını kaybetmişti. Patlamanın şiddetiyle polis lojmanları ve emniyet müdürlüğü binasının yanı sıra çevredeki birçok evde de büyük çapta hasar meydana gelmişti.

Tapusu olmadığı için yardım alamadı

Patlamada 6 nüfuslu Tunç ailesinin de evi yıkıldı. Olaydan yaklaşık 5 yıl önce bin bir zorlukla topladıkları parayla tek katlı bir ev alan Metin Tunç, teröristlerin hain saldırısı sonucu evini ve içindeki tüm eşyaları kaybetti. Saldırının ardından yapılan hasar tespitle evindeki eşyaların bedeli olarak kendisine 15 bin lira yardım yapıldığını belirten Tunç, evinin tapusu olmadığı için ev yardımı alamadıklarını söyledi. Akrabalarından aldığı eşyalarla evinin hemen yakınında bulunan tek odalı bir eve taşınan Metin Tunç ve ailesi, kendilerine verilen 15 bin liralık destekle yıkılan evlerinin arsasına tek katlı bir ev inşa etmek istedi. 15 bin lira ile evlerinin temelini atabilen Metin Tunç, maddi imkansızlıklar nedeniyle evini tamamlayamadı.

Çocukları okulu bıraktı

16, 10, 8 ve iki yaşlarında 4 çocuğu olan Metin Tunç, patlamanın ardından kıt kanaat geçinmeye çalıştı. Yaşadığı travmayı üzerinden atmaya çalışan Metin Tunç, yaklaşık 3 ay önce geçirdiği bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle yatağa mahkum kaldı. Yürüyemeyen Tunç, iş yapamaz hale geldiği için çalışamayınca büyük oğlu okulu bırakmak zorunda kaldı. Komşularının yardımı ile hayatta kalma mücadelesi verdiklerini dile getiren Tunç, 10 yaşındaki kızı Sultan da okulu bıraktığını belirtti.

Evlerinin yıkılmasının ardından taşındıkları tek odalı evde yaşam mücadelesi veren Tunç ailesi, evlerinde çalışacak kimse olmadığı için kiralarını ödeyemez duruma geldi. Kiralarını ödeyemediği için ev sahipleri ile sürekli tartışan Tunç ailesi, geçtiğimiz gün aldıkları haberle bir şok daha yaşadı. Ev sahibinin kira ödemesi yapmaları için bir hafta süre verdiği Tunç ailesi, parayı ödeyemezse hayata tutundukları tek odalı evden de kapı dışarı edileceklerini söyledi.

"Ev sahibi çıkmamız için bir hafta süre verdi"

Yaşadıkları sıkıntıları anlatan 50 yaşındaki Metin Tunç, patlama anında çok büyük korku yaşadıklarını söyledi. Evlerinin yıkıldığını ve patlamada çocukları ile birlikte yaralandıklarını belirten Metin Tunç, "Allah'a çok şükür ölen olmadı ama çok zor günler geçirdik. Evimiz yıkıldıktan sonra ortada kaldık. Herhangi bir yardım alamadık, sadece evimizdeki eşyaların bedeli olan 15 bin lira verildi bize, evimizin tapusu olmadığı için onun parasını alamadık. Aldığım 15 bin lirayı da yıkılan evimizin arsasına temel attık. Param olmadığı için temel o haliyle kaldı. Dışarda kalmamak için tek odalı bir ev tuttuk. Çok zor durumdayım, evimin tamamlanmasını istiyorum. Ev sahibi bana bir hafta mühlet verdi evden çıkmam için. Bu evden çıktığım zaman nereye gideceğimi ben de bilmiyorum. 4 çocuğum var, çalışanım yok. Ben de hastayım yatağa bağımlıyım. Daha önceden şeker hastasıydım, bel fıtığım patlamış ondan dolayı kalkıp yürüyemiyorum, şeker hastalığı nedeni ile ameliyat da olamıyorum felç kalma ihtimalim varmış" dedi.

"Arkadaşlarım fakiriz diye benimle dalga geçince okulu bıraktım"

Patlamada yaralanan 10 yaşındaki Sultan Tunç ise, arkadaşlarının dalga geçmesi nedeniyle okulu bıraktığını söyleyerek okulda yaşadığı zorlukları şöyle anlattı:

"Okulu bıraktım, arkadaşlarım bana hep senin baban ayağı kalkamıyor, eviniz yok siz fakirsiniz diyordu. Benimle hep dalga geçtikleri için dayanamadım okulu bıraktım. Okulu bıraktığım için üzülüyorum, arkadaşlarımı özlüyorum, okuyabilseydim öğretmen olmak istiyordum."

Türkçe bilmeyen 45 yaşındaki anne Asuman Tunç ise, ailesinin zor durumda olduğunu belirtti. Asuman Tunç, Kürtçe yaptığı konuşmada, "Çocuklarım çok zor durumda. Kocam yatağa mahkum, evimiz yıkıldı. Çok zor durumdayız, akşam yemeğimizi komşular getiriyor, öyle olmazsa açlıktan öleceğiz. Ben bu çocuklarla nereye gideceğim, ne yapacağım bilmiyorum. Çocuklarım arkadaşları onlarla dalga geçtiği için okula gitmiyor. Ev sahibi bizi çıkarsa dışarıda kalacağız, bu kış günü çadırda yaşamak zorunda kalacağız" diye konuştu.
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