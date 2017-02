20.02.2017 12:38:46

Terörist başı FETÖ'ye 'Game Our Fetö' göndermesi

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlayan Cumhurbaşkanına Suikast girişimi davasında vatandaşlar darbecileri ellerindeki pankartlar ile protesto etti. Darbecilerin duruşma salonuna girişi öncesi ellerinde pankartlar ile darbecileri protesto eden vatandaşlar darbecilerin salona girişi esnasında slogan attı.15 Temmuz gecesi Marmaris'te Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında müşteki olarak duruşmaya katılan Ak Parti İl Başkanı Nihat Öztürk, "15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a suikast düzenleyen darbeci hainler bugün hesap vermeye başladılar. Onların bize tanımadığı adalet duygusunu biz onlara tanıyacağız. Türk yargısı önünde hesap verecekler. Yaptıklarının cezasını da çekecekler" dedi.AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ise, "Türkiye hukuk devletidir. Vatanın bölünmez bütünlüğüne karşı yapılan suikastın failleri bugün hesap verecekler. O gün sokaklara inan vatandaş, bugün de katillerin yargılanması esnasında demokratik tepkilerini ortaya koyuyorlar. İnanıyorum Türk adaleti gerekli cezayı bu hainlere verecektir" dedi.Duruşma öncesi darbecileri protesto etmek için duruşma salonunun karşısında kendilerine yer ayrılan vatandaşlar ellerinde pankartlar ile FETÖ'nün suikast timini protesto etti. Vatandaşlar ellerindeki pankartlarda 'Game Our FETÖ', 'We Know The Enemy', 'Hepiniz vatan hainisiniz', 'Öleceksek Vatan İçin Ölelim', 'İdam İsteriz', 'Vur vur inlesin, Pensilvanya Dinlesin', 'Asımın nesli darbecileri yendi', 'Paralelin kökünü kazıyacağız', 'Millet eğilmez, Türkiye yenilmez' sloganları yer aldı.Muğla Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda başlayan Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında sanıkların kimlik tespitinin ardından duruşmaya ara verildi. Duruşma öğleden sonra suikast timinin başında yer alan Gökhan Şahin Sönmezateş'in ifadesi ile tekrar başlayacak.