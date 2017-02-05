05.02.2017 18:05:15

Teröre Lanet, Şehitlere Saygı Konvoyu yollarda

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir gurup Off Road tutkunu araçlarıyla konvoy yapıp teröre lanet okuyup şehitleri andı.

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir gurup Off Road tutkunu araçlarıyla konvoy yapıp teröre lanet okuyup şehitleri andı.Mudanya Yıldıztepe'den 30 araçla hareket eden gurup, FSM Bulvarından geçtikten sonra Heykel Caddesi'nde Atatürk Anıtı'na çelenk koyup saygı duruşunda bulundular. Gurup ardından Hamitlerde bulunan Şehitlik kabristanına giderek şehitler için dua okudu.Gurubun sözcüsü Mustafa Çelik, yapılan bu etkinlikte hiçbir siyasi amaç gütmediklerini ifade ederek, "Türkiye'de terörden dolayı yaşanan olumsuzlukların biran önce sona ermesini temenni ediyoruz. Bu sebeple Terörü lanetliyor, şehitlerimizi ise saygıyla anıyoruz" dedi.