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'Teröre Karşı Milli Birlik' paneli
28.01.2017 22:36:50

'Teröre Karşı Milli Birlik' paneli

Samsun Aydınlar Ocağı tarafından düzenlenen 'Teröre Karşı Milli Birlik' panelinde iktidar ve muhalefet partilerinin il başkanları birer konuşma yaptı.

Samsun Aydınlar Ocağı tarafından düzenlenen "Teröre Karşı Milli Birlik" panelinde iktidar ve muhalefet partilerinin il başkanları birer konuşma yaptı.

Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen panele AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, CHP İl Başkanı Tufan Akçagöz ve MHP İl Başkanı Taner Tekin konuşmacı olarak katıldı. Moderatörlüğünü Samsun Aydınlar Ocağı Başkanı Doç.Dr. Taner Tunç'un yaptığı panelde il başkanları toplam 3 oturumda 15'er dakika konuştu.

Panelde ilk konuşan AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, Türkiye'nin yaklaşık 40 yıldır etkin şekilde terörle mücadeleye devam ettiğini söyledi. Göksel, "Bu terör bize çeşitli yöntemlerle yüzünü gösterdi. 15 Temmuz'da ülkeyi ele geçirme harekete başlattılar. Bunu basit bir FETÖ uygulaması olarak düşünürsek yanılırız. Allah bu milletten razı olsun, ferasetini ve dirayetini ortaya koydu, darbeye karşı darbe yaptı. Tüm dünyada savaşın şekli değişmiştir. Savaşlar artık terör üzerinden olmaktadır. İnsanlarının canının kıymetli olduğunu düşünen sömürgeci ülkeler, kendi insan değerlerini kaybetmemek veya kıymetli olduğunu düşündüklerinden dolayı bunu çeşitli maşalarla diğer ülkelere uyguluyorlar. Bu aslında bir konum savaşıdır. Millileşmenin birinci adımı zihinde birleşmek, birlik beraberliğin birinci adımı da milli olarak ülkemize gelecek tehditleri hep beraber bertaraf etmeye çalışmaktır" dedi.

AK Parti: "Terörü kendi yatağında vurmalıyız"

Son terörist teslim oluncaya kadar mücadeleye devam edeceklerinin altını çizen Göksel, "Çözüm, terörü yok etmek olması gerekiyor. Bunun dışındaki başka bir çözüm, çözüm değildir. Türkiye, Kıbrıs harekatına kadar savunmada duran ülke konumundaydı. Sadece savunmayı düşünmüş. Onun peşinden Kuzey Irak'ta terör örgütlerine karşı taarruz yaptık. Güney Doğu'da taarruza geçtik. Şimdi de Suriye'de taarruza geçtik. Türk milleti heyecanlı, atılgan ve hararetli bir millettir. Savunma ile bu işleri yapamayız. Biz ülkemize çevrilen bir silah neredeyse oraya taarruz etmemiz gerekiyor. Teröristi kendi yatağında vurabilmemiz gerekiyor. Onların buraya gelmesini beklemeden. İnsansız hava araçları(İHA) denen savaş aletlerimiz var. Bunlar bizde daha öncelerde yoktu. Amerika ve İsrail'den alıyorduk. Görüntüleri bizim birliklere veriyorlar, bizim birlikler de bu noktaları bombalıyorlardı. Sonuçta doğru koordinatların verilmediği çıktı. Biz de kendi İHA'mızı yaptık. İnşallah bir askeri sır vermiyorumdur. İlk silahlı İHA'yı 20 Kasım tarihinde uçurmaya başladık. Bunu uçurmaya başladıktan sonra terörle mücadele şeklimiz değişti. Daha sonra nokta atışlar yapmaya başladık. Terörün tehdidi neredeyse biz terörü orada yok etmemiz gerekiyor. Başarılı olacaksak böyle olacağız. Son terörist teslim olana kadar mücadelemiz devam edecektir" diye konuştu.

CHP: "Terörle mücadelede hükümetin yanındayız"

Terörle mücadele noktasında hükümetin yanında olduklarını ifade eden CHP İl Başkanı Tufan Akçagöz, "Terörle büyüdü bir nesil. Biz de gözümüzü açtığımızda terörle tanıştık. 1984 yılında o yıllarda terör deyince aklımıza PKK geliyordu. O yıllardan bu yıllara biz terörle mücadele ediyoruz. Teröristbaşının yakalanmasından sonra başka terör örgütleriyle tanıştık. Elbette bu topraklarda oyun çevirmek isteyenler olacak. Ancak biz o milli birliğimizi gerçekten sağlarsak, terörün sırtını da yere getireceğiz. Elbette bu toprakları bölmek isteyen, parçalamak isteyen, Türkiye'de huzursuzluk çıkarmak isteyen kim varsa bizi karşısında bulacaktır. Terörle mücadele noktasında hükümetin yanındayız. Ancak uyarı görevini de yapmak durumundayız" şeklinde konuştu.

MHP: "Türkiye, 300 milyonluk Türk dünyasının umududur"

Yaşadığımız coğrafyanın sürekli tehdit altında olduğunu belirten MHP İl Başkanı Taner Tekin, "Bizler de Türk milleti olarak bu ağır bedelleri bugüne kadar fazlasıyla ödedik. Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Bu bugün böyle, dün de böyleydi, tarih boyunca da böyle. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti devleti dünyaya hakim olma arzusu taşıyan emperyalist devletlerin her zaman hedefinde olmuş bir devlettir. Türk milleti tarih boyunca dünyaya hakim olduğu dönemlerde, dünyaya adaleti, hoşgörüyü ve barışı götürmüş bir millettir. Bunu da birçok defa başarmıştır. Tarih bunun örnekleriyle dolu. Bu yüzden Türk milleti hedeftir. Bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti devleti hedeftir. Türkiye Cumhuriyeti devleti Anadolu coğrafyasında güçlü olursa, arkasında yaşayan yaklaşık 300 milyonluk büyük bir Türk dünyasının umududur. Yine Türkiye Cumhuriyet devleti bu coğrafyada güçlü olursa, Türk İslam coğrafyasının koruyucusu ve umududur. Hatta tüm dünya mazlum milletlerinin koruyucusu ve umududur. Bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti devleti başıboş bırakılamaz. Bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlü ve payidar kılınamaz. Böyle olmaması için terör örgütleri aracılığı ile emperyalist devletler bu ülkedeki amaçlarını gerçekleştirmek adına sürekli Türkiye'yi tehdit altında tutmuşlardır" ifadelerini kullandı.

"Söz konusu vatansa gerisi teferruattır"

Teröre karşı birlik ve beraberlik ruhunun oluşturulması gerektiğinin altını çizen Tekin şunları kaydetti: "Terör, terörün sahipleri ve terörü maşa olarak kullananlar bugün ülkemizi farklı terör örgütleriyle tehdit altında tutmaktadırlar. Türk milletini yok etmek, Türkiye Cumhuriyeti devletini yıkmak, bölmek, parçalamak ve bu coğrafyada Türk milletini söküp atmak istiyorlar. Bugünün aslında değerlendirmesi budur. O yüzden artık şehirlerde rahat değiliz. Eskiden terör sadece dağlardaydı, şimdi maalesef her yerde karşımıza çıkabiliyor. İstanbul'da eğlence yerinde de karşımıza çıkabiliyor, Gaziantep'te kına gecesinde de canımızı yakabiliyor. Kayseri'de de elinde silah olmayan sivil askerlerimizin geçiş noktasında da karşımıza çıkabiliyor. Bu yüzden terör ve terörü kullananlara karşı bu birlik ve beraberlik ruhunun oluşturulması şarttır. Biz de MHP olarak bu birlik ve beraberliğin oluşturulmasında bugüne kadar biz elimizden düşen görevi en üst düzeyde yerine getirdiğimiz gibi, bundan sonra da eğer 'söz konusu vatansa gerisi teferruattır' sözünün gereğini en iyi şekilde yerine getireceğiz."

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