27.12.2016 13:12:18

Terör şehitlerine yardım ve destek gecesine çağrı

Terör şehitleri ve Mekke'nin fethi için Kırşehir televizyonu ve Posta Gazetesinin sponsorluğunda düzenlenecek programın geliri şehit ailelerine bağışlanacak.

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Terör şehitleri ve Mekke'nin fethi için Kırşehir televizyonu ve Posta Gazetesinin sponsorluğunda düzenlenecek programın geliri şehit ailelerine bağışlanacak.Cacabey Meydanında 31 Aralık cumartesi günü gerçekleşecek program hakkında bilgiler veren Kırşehir Televizyonu ve Posta Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Havva Karakaya, düzenlenecek gecenin tüm gelirlerinin şehit ailelerine aktarılacağını söyledi."Yeni yıla hüzün dolu giriyoruz"Hainlere ve devlet düşmanlarına gereken cevabın halk tarafından verildiğini ifade eden Havva Karakaya, Kırşehirlileri Cacabey meydanında buluşmaya davet etti.Mevlana'yı anarak Ahi Evran'ın önderliğinde Fatma Bacı'nın torunları olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını söyleyen Havva Karakaya, "Kur'an okuyarak ilahilerle hep birlikte şehitlerimizi yad edecek Mekke'nin fethini kutlayacağız. Gün birlik ve şehitlerimize sahip çıkma günü gün hep birlikte kenetlenme günü biz Kırşehirliler olarak kocaman bir aileyiz. Verdiğimiz hesap numaralarına gerekli katkının da yapılacağına inanıyoruz. "dedi."Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar, Vali, Belediye Başkanı, Milletvekilleri, Rektör, İş adamları AK Gençlik, Ülkücü Gençlik yani Kırşehir olarak hep birlikte meydanlarda olacağız" diyen Havva Karakaya, "Kırşehir halkının desteğinden en ufak bir şüphe içerisinde değilim. Tek vatan, Tek Devlet, Tek Millet için el ele olacak ve gereken katkıyı terör şehitlerinin ailelerine sunacağız. Gecenin düzenlenmesinde emeği geçen herkesin sağladığı destek de düzenlenecek gecede ilan edilecektir. Kırşehir halkına ve yayın kuruluşlarımıza destek veren herkese teşekkür ederim." ifadesinde bulundu.