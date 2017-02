21.02.2017 10:08:30

Terör saldırısında ölen Ahmet'in sınıfında yas hakim

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde hakim ve savcı lojmanlarına yönelik bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerden Yenişehir Ortaokulu 5

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde hakim ve savcı lojmanlarına yönelik bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerden Yenişehir Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Ahmet Oktay Günak'ın sınıfında yas hakim.Sokak kedilerine süt ve ekmek vermek için dışarıya çıktığı sırada bombalı saldırıda yaşamını yitiren Yenişehir Ortaokulu öğrencisi Ahmet Oktay Günak'ın okulunu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, Ahmet Oktay'ın oturduğu sıraya karanfiller bırakıp, arkadaşlarıyla sohbet etti.Şehit öğrencinin masasında kırık bir saksıda solan ve kuruyan bir çiçeği fark eden Milli Eğitim Müdürü Ateş, öğrencinin sıra arkadaşına, 'Neden bu kırık soluk çiçeği buraya bırakmışsınız" diye sordu. Ahmet Oktay'ın arkadaşı, "Bu çiçeği şehit arkadaşımız Ahmet Oktay getirmişti. Oktay, ben bu çiçeğe can verip tekrardan yeşerteceğim demişti. Şehit arkadaşımın sınıfa getirdiği çiçek bombalı saldırı sırasında sınıfın pencere kenarından yere düşüp kırıldı. Ahmet Oktay şu an aramızda değil. Yanı başıma onun fotoğrafını koydum. Onun emanetini biz teslim aldık tüm sınıf olarak bu çiçeği tekrardan yeşertip can vereceğiz. Şehitler ölmez vatan bölünmez" ifadelerini kullandı.İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, saldırı sırasında yaralanan ve yoğun bakımda tedavi olan dört öğretmenin taburcu olduklarını, tedavilerine evlerinde devam edeceklerini bildirdi. Evleri zarar gördüğü halde öğrencilerini eğitimsiz bırakmamak için görevi başında olan öğretmenlere minnettar olduklarını belirten Ateş yaptığı açıklamada, 'Öğrencimiz Ahmet Oktay şehitler kervanına katıldı. Onu cennete diğer şehitlerin yanına uğurladık. Tekrardan şehitlerimize Allah'tan rahmet tüm halkımıza baş sağlığı diliyorum" diye konuştu.(Enver Zencirci / İHA)