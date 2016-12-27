27.12.2016 18:36:13

Terör propagandasına gözaltı

Bingöl Valiliği, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen iki şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Bingöl Valiliği, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen iki şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.Valilikçe yapılan açıklamada, Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari faaliyetler neticesinde sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK terör örgütünü öven paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 2 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.Açıklamada ayrıca, "Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.