26.12.2016 20:53:03

Terör örgütünün sözde eski sorumlusu yakalandı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'nın eski sözde İzmir sorumlusu olduğu iddia edilen şahıs yakalandı

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İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'nın eski sözde İzmir sorumlusu olduğu iddia edilen şahıs yakalandı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce hakkında yakalama karalı bulunan ve terör örgütü PKK/KCK'nın sözde eski İzmir sorumlusu olduğu iddia edilen Mehmet B., İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Mehmet B.'nin Diyarbakır'a gönderileceği öğrenildi.(Abdülaziz Baydilli /İHA)