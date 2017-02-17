17.02.2017 11:57:43

Terör örgütünün finansal kaynağına operasyon

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 'Son bir hafta içerisinde bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu üretimi, ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik icra edilen operasyonlar ve hudut hattında alınan tedbirler neticesinde 177 kilogram toz esrar, 51 kilogram kubar esrar, yaklaşık 126 kilogram uyuşturucu ve 160 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi' açıklamasında bulundu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), "Son bir hafta içerisinde bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu üretimi, ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik icra edilen operasyonlar ve hudut hattında alınan tedbirler neticesinde 177 kilogram toz esrar, 51 kilogram kubar esrar, yaklaşık 126 kilogram uyuşturucu ve 160 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi" açıklamasında bulundu.TSK, bölücü terör örgütü PKK'nın bahar ve yaz dönemine yönelik hazırlıklarını kısıtlamak ve bölgeleri teröristlerden temizlemek amacıyla operasyonlara aralıksız devam edildiğini bildirdi. 9-16 Şubat 2017 tarihleri arasında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi, Mardin'in Ömerli, Artuklu ve Nusaybin ilçeleri, Bitlis'in Tatvan ilçesi, Diyarbakır'ın Dicle ile Hani ilçesi ve Hatay'ın Dörtyol-Amanoslar bölgesinde yapılan operasyonlarda 7 teröristin etkisiz hale getirildiği, 26 sığınak, mağara ve barınağın kullanılmaz hale getirildiği, çok sayıda EYP, silah ve patlayıcı maddenin ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Göksu Mahallesi'nde ve Hazro ilçesi Çitlibahçe köyünde çalıntı ikiz plaka kaydı bulunan ve bölücü terör örgütü tarafından patlayıcı madde eylemlerinde kullanılacağı değerlendirilen 2 aracın ele geçirildiği kaydedildi.Diğer yandan, bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu üretimi, ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik icra edilen operasyonlar ve hudut hattında alınan tedbirler neticesinde 177 kilogram toz esrar, 51 kilogram kubar esrar, yaklaşık 126 kilogram uyuşturucu ve 160 bin 100 paket kaçak sigaranın ele geçirildiği bildirildi. Ayrıca hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 7 bin 138 kişinin yakalandığı ifade edildi.