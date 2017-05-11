11.05.2017 19:27:35

Terör örgütüne yönelik operasyonlar

TSK tarafından Şırnak'ta düzenlenen 'Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2 Operasyonu'nda bugüne kadar çok sayıda silah, mühimmat, 4 ton amonyum nitrat, yiyecek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Şırnak'ta düzenlenen "Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2 Operasyonu"nda bugüne kadar çok sayıda silah, mühimmat, 4 ton amonyum nitrat, yiyecek ve muhtelif yaşam malzemesi bulundu.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve kullandıkları mağara ile sığınakları imha etmek amacıyla 19 Nisan'da Beytüşşebap 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda başlatılan, güvenlik korucuları ve komandoların da katıldığı "Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2 Operasyonu" aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamında İncebel Dağları ve Kato Dağı'nda bugüne kadar teröristlerin kullandığı 28 mağara tespit edildi. Mağaralardaki aramalar emniyetli şekilde sürüyor.

Operasyon kapsamında Şırnak Kato Dağı bölgesinde yeni tespit edilen 27. ve 28. mağaralarda şunlar ele geçirildi:

"108 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 biksi makineli tüfeği, 1 kanas keskin nişancı tüfeği ile 11 bin 500 biksi mühimmatı, 2 bin 400 M-16 mühimmatı, 600 kanas mühimmatı, 160 doçka mühimmatı, 149 RPG-7 roketatar mühimmatı, 40 uçaksavar mühimmatı, 37 havan mühimmatı, 35 el bombası ve 2 bin 600 elektrikli fünye, 45 havan barut imla hakkı, 1 adet 50 metre uzunlugÌ†unda yanmalı fitil, 48 KalasÌ§nikof dipcÌ§igÌ†i, 47 kanas sÌ§arjoÌˆr kılıfı, 200 el bombası kılıfı."

Operasyonlarda bugüne kadar toplam 418 muhtelif tipte silah, 168 bin 667 muhtelif mühimmat, 4 ton amonyum nitrat patlayıcı madde ile 50 ton yiyecek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.