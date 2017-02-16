16.02.2017 18:39:25

Terör örgütüne darbe: Tam 574 kilogram...

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda arazide ağaçların arasına gizlenmiş vaziyette 574 kilogram esrar ele geçirildi

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda arazide ağaçların arasına gizlenmiş vaziyette 574 kilogram esrar ele geçirildi.Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca uzun süredir yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Lice ilçesi Tepe Köyü dağlık ve ormanlık alanlarında bölücü terör örgütünün finans kaynağı olan imal edilmiş yasa dışı uyuşturucu maddeleri ele geçirmek maksadıyla bugün operasyonel faaliyet icra edilmiştir. Tepe Jandarma Karakol Komutanlığınca Tepe köyü içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık arazide ağaçların arasına gizlenmiş vaziyette 32 torba içerisinde toplam 570 kilogram kubar ve 4 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilmiş olup, Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile uyuşturucu maddelere el konulmuş, olay ile ilgili adli işlemlere başlanılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve bölücü terör örgütünün finans kaynaklarının yok edilmesi maksadıyla narko-terörizmle mücadeleye yönelik çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.