28.01.2017 19:03:02

Terör örgütü propagandası yapan 4 kişi tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan 4 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan 4 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kızıltepe ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüpheli şahsa yönelik 27.01.2017 tarihinde icra edilen faaliyette A.A, C.B, N.Y, M.A ve V.N yakalanmış ve soruşturmanın tamamlanmasına müteakip çıkartıldıkları adli makamlar tarafından V.N adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış A.A, C.B, N.Y ve M.A ise tutuklanarak Mardin E tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi.