22.02.2017 19:14:39

Terör operasyonunda mühimmat ele geçirildi

Siirt'te PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen bazı şüphelilerin ev ve eklentilerine yapılan operasyonda silah ve mühimmat e

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Siirt'te PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen bazı şüphelilerin ev ve eklentilerine yapılan operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Siirt Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik merkez Sarıtepe köyü bölgesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, G.Y., M.Y., A.Y. ve A.Y. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda bir adet Kaleşnikof ve bu silaha ait 2 adet şarjör ile 69 adet fişek, 2 adet 12 kalibre yarı otomatik ve tek kırma av tüfeği, 7 adet cep telefonu, 3 adet sim kart, bir adet hafıza kartı ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital malzemeye ele geçirildi.(Mehmet Niyazi Deniz/İHA)