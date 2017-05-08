09.05.2017 14:34:49

Terör operasyonlarında bin 127 sığınak kullanılamaz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: - '1 Eylül 2016-8 Mayıs 2017 tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda, teröristler tarafından kullanılan bin 127 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi'- 'Teröristlere ait sığınakların tespiti ve kullanılamaz hale getirilmesi konusunda bir yılda yüzde 208'lik bir artış kaydedildi'

İçişleri Bakanlığından, 1 Eylül 2016-8 Mayıs 2017 tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda, teröristler tarafından kullanılan bin 127 sığınak, barınak ve mağaranın kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Eylül 2016-8 Mayıs 2017 tarihlerinde 23 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda teröristler tarafından kullanılan bin 127 sığınak tespit edildi. Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonla bu sığınak, barınak ve mağaralar kullanılamaz hale getirildi.

Güvenlik güçlerince bir önceki yıl aynı dönemde ise 540 sığınak kullanılmaz hale getirildi. Teröristlere ait sığınakların tespiti ve kullanılamaz hale getirilmesi konusunda bir yılda yüzde 208'lik bir artış kaydedildi.

- Tunceli'de 196 sığınak imha edildi

Güvenlik güçlerince, Ağrı'da 13, Antalya'da 2, Batman'da 45, Bingöl'de 171, Bitlis'te 104, Diyarbakır'da 174, Elazığ'da 4, Erzurum'da 12, Giresun'da 1, Hakkari'de 35, Hatay'da 11, Iğdır'da 5, İzmir'de 7, Kahramanmaraş'ta 4, Kars'ta 16, Mardin'de 65, Muş'ta 38, Osmaniye'de 1, Siirt'te 51, Şırnak'ta 144, Tunceli'de 196, Van'da 27 ve Tokat'ta 1 sığınak, barınak ve mağara, içerisindeki mühimmatlarla kullanılmaz hale getirildi.



