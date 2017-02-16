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'Terör koridorunun en büyük destekçilerinden biri: İran'
16.02.2017 11:20:42

'Terör koridorunun en büyük destekçilerinden biri: İran'

Karagül, terör koridorunun en büyük destekçilerinden birinin İran olduğunu söyledi.

TIMETURK|HABER MERKEZİ
MERVE KURBAN ARSLAN

Yenişafak Yazarı İbrahim Karagül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Pers milliyetçiliği" sözlerine tepki gösteren İran'a dair değerlendirmelerde bulundu.

Köşesinde İran'ı eleştiren Karagül, Terör koridorunun en büyük destekçilerinden olduğunu ifade etti. 

Karagül'ün yazısından ilgili kısım şöyle;

"Irak'taki ABD işgalinin, Afganistan işgaliyle Taliban'ın devreden çıkarılmasının, Suriye savaşının gidişatının azdırdığı, bütün bölge için tehdit haline getirdiği bir Fars yayılma haritası, bir Fars milliyetçi dalgası söz konusu.

"TAHRAN'IN Şİİ'LİK HAYALİ"

Tahran yönetiminin Şiilik üzerinden, mezhep kimliği üzerinden gizlediği, artık hiçbir anlamı kalmamış İran devrimi üzerinden pazarladığı bir emperyal hayal söz konusu.

"TERÖR KORİDORUNUN EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİNDEN BİRİ"

İran, Yemen'den S. Arabistan'ı, Suriye'den de Türkiye'yi vurmuştur.. Suriye'de, Türkiye'ye yakın bütün örgütleri hedef almış, PKK-PYD ile ortaklık kurmuş, Türkiye'yi çevrelemeye ayarlı terör koridorunun en büyük destekçilerinden olmuştur. PKK'ya silah ve para vermiş, strateji önermiş, Suriye savaşında bütün kartlarını Türkiye'yi hırpalamaya, durdurmaya ayarlamıştır.

Çünkü Tahran'ın esas amacı, Kuzey Suriye Koridoru üzerinden Türkiye ile Sünni Arap dünyasının irtibatını kesmek, iki güç arasına kalın duvarlar örmek olmuş, bunu da Kürt milliyetçiliğini, PKK ve PYD'yi kullanarak yapmaya çalışmıştır.

"SAVAŞIN YÖNÜNÜ TÜRKİYE'YE ÇEVİRDİ"

Bu yüzden Fırat Kalkanı harekatı sadece terör koridorunu kesmeye, Batı'nın enerji koridoru olarak gördüğü hattı engellemeye dönük hesaplarını değil, İran'ın bu büyük hesabını da suya düşürmüştür.

Tahran yönetimi, savaşın bir yönünü Türkiye'ye çevirmiş, Ankara'nın bölgeye yönelik bütün planlarını, yakınlaşma çabalarını tehdit etmiştir.

İran, Arap zenginliklerini ele geçirme, Türkiye'yi durdurma gibi kapsamlı bir bölge planı uygulamaktadır. Türkiye'nin on beş yıldır devam eden büyüme planlarına, yüz yıl sonra vesayetten kurtulma hesaplarına, bu uğurda verdiği 15 Temmuz gibi mücadelelere karşı Batı'dan gelen saldırıların bir şekilde Doğu ayağını teşkil etmeye girişmiştir.

"İRAN'IN AÇIKLAMASI BOŞ"

Cumhurbaşkanı'nın “Pers milliyetçiliği" ifadesi yükselen bir tehdidi haber vermektedir. İran Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması, boş bir açıklamadır."


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YORUMLAR

Murat / 16.02.2017 12:23:04
İran Filistin direniş örgütlerini, Lübnan Hizbullahını ve bir zamanlar Bosna'yı alenen destekleyen ülkedir.
Hasan Ersözlü / 16.02.2017 12:14:27
Artık bunun gibi tetikçileri okuyamıyorum. Tiksiniyorum, Kışkırttıkları savaşlar yetmezmiş gibi, şimdide Türkiye İran savaşını kışkırtıyor. Sonra da ben dememişmiydim diye analiz yapacak.
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