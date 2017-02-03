03.02.2017 09:30:40

Termal oteller yüzde 100 doldu

İzmir'de turizm sektörü yarıyıl tatili nedeniyle rahat bir nefes alırken, 15 günlük tatil boyunca Ege Bölgesi'nde bulunan termal otellerdeki doluluk oranı hafta sonunda yüzde 100'e ulaştı.

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İzmir'de turizm sektörü yarıyıl tatili nedeniyle rahat bir nefes alırken, 15 günlük tatil boyunca Ege Bölgesi'nde bulunan termal otellerdeki doluluk oranı hafta sonunda yüzde 100'e ulaştı.Türk turizmi zorlu bir yılı geride bırakırken, Egeli turizmcilerin yarıyıl tatili nedeniyle yüzleri güldü. Termal turizminde önemli bir yere sahip olan Ege Bölgesi'ndeki termal oteller, 15 günlük tatilde yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Turizmciler, yarıyıl tatilindeki hareketlilikten memnun olduklarını belirtirken, yerel yönetimlere daha fazla tanıtım çağrısında bulundu. Turizmciler, ekonomide ve siyasette pembe bir tablo görmenin umudunu da taşıdıklarını belirtti."Oteller doldu"Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, kış aylarında vatandaşın tercihinin ağırlıklı olarak termal oteller olduğunu söyledi. Denizli, Afyon ve İzmir'de bulunan termal tesislerin yarıyıl tatilinde dolduğunu kaydeden İşler, "Tercihlerin iç pazar ağırlıklı olduğu yarıyıl tatilinde öğrencilerimiz için özel programlar yapmıştık. Bu programlara göre iki türlü tercihler daha çok yoğunlaştı. Bunlardan bir tanesi yurt içi, diğeri de yurt dışı. Yurt içinde özellikle kayak ve termal ağırlıklı tesislerimizde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Ancak bir de yurt dışına çıkışlar oldu. Özellikle Avrupa'ya doğru bir talep geldi. Yurt dışına çıkmak yerine iç pazarın tercih edilmesinin nedeni ise termal ve kayak merkezleri oldu. Ege Bölgesi her ikisine de imkan tanıyor. Özellikle Ödemiş ve Isparta'daki kayak merkezlerimiz iyi talep gördü. Bunun yanı sıra vatandaşlarımız Türkiye genelinde Uludağ, Erciyes ve Palandöken'e de talep gösterdi. Ege'de ise Afyon, Denizli ve İzmir son derece talep gördü ve oteller doldu" dedi.Tanıtım çağrısıTurizm açısından 2016 yılının sıkıntılı geçtiğini ifade eden İşler, sektörün iç pazarın destekleriyle krizi aşmaya çalıştığını belirterek daha fazla tanıtım yapılması için yerel yönetimlere çağrı yaptı. İşler, "Türkiye turizmi, bu zor şartlar altında iç pazarın desteklemesi ve teşvikleriyle bu krizi aşmaya çalışıyor. Biz daha fazla tanıtımın olmasını istiyoruz. Özellikle yerel yönetimlerden ve tanıtma vakıflarından. Diyoruz ki, hem iç pazarda hem dış pazarda mümkün olduğu kadar tanıtım yapın. Özellikle Avrupa pazarında algıyı değiştirmek adına tanıtıma daha fazla bütçe ayrılmalı. Bu konudaki çalışmaların artırılmasını istiyoruz" diye konuştu.Erken rezervasyonlar sürüyorÇeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Demir de, Çeşme'deki termal tesislerin yarıyıl tatilinde tam kapasite çalıştığını dile getirdi. Yaz tatiline yönelik erken rezervasyonların da tüm hızıyla sürdüğünü söyleyen Demir, şöyle devam etti:"Çeşme olarak yarıyıl tatilinden oldukça memnunuz. Özellikle termal otellerimizde doluluk hafta sonları tam, hafta içi de yüzde 80 civarlarında seyretti. Geçmiş yıllara oranla değerlendirdiğimizde oldukça iyi bir noktadayız. Soğuk hava sebebiyle Çeşme esnafına katkı sağlanamadı ama bunun dışında otellerimizdeki doluluk gayet iyiydi.""Umudu hala yok etmedik"Yeni sezondan umutlu olduğunu dile getiren Demir, şöyle konuştu:"Turizmi olumsuz yönde etkileyen bir takım faktörler var. Bu faktörlerin direnci oldukça yüksek olduğu için Çeşmeli turizmciler olarak bizim bunları yok etme gibi bir gücümüz yok. Dolayısıyla Türkiye'nin gidişatına bıraktık. Biz en iyi olmak için Çeşme adına uğraş veriyoruz. Yeni sezondan umutluyuz. Erken rezervasyonlar başladı. Gayet iyi gidiyor. Dış turizm Çeşme'de çok fazla etkili değil. Daha çok iç turizme yönelik bir turizm yapımız var. Bu yüzden Antalya ve Marmaris gibi çok fazla riskimiz yok. Yeni sezonun 2016 yılının bir tık önünde geçeceğini umut ediyoruz. Tabii ki Türkiye'nin siyasi konjonktürü çok önemli bu noktada. Eğer ekonomide ve siyasette pembe bir tablo olursa turizm açısından olumlu olur. Huzur ve güven istiyoruz. Bunlar olursa turizm hızla yükselir. Biz umuda bağlı bir hayat yaşıyoruz. Umudu hala yok etmedik. İnşallah huzur ve güven olursa biz de daha güçlü oluruz."