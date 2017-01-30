30.01.2017 13:59:35

Terasta yakılan mangaldan yangın çıktı

Kahramanmaraş'ta bir apartmanın teras katında mangaldan çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Kahramanmaraş'ta bir apartmanın teras katında mangaldan çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesine bağlı Haydarbey Mahallesi, Yağmur Sitesinin teras katında yangın çıktı. Sitenin 11. katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yarım saat içinde tamamen söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.Yangının teras katında yakılan mangaldan çıktığı belirlendi.