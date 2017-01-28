29.01.2017 11:03:22

Tepebaşı ve Bergama arasında dostluk köprüsü

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası'nın düzenleyeceği Bergama Konseri öncesi, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'i ziyaret etti.

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Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası'nın düzenleyeceği Bergama Konseri öncesi, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'i ziyaret etti.Bergama Kültür Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada konuşan Başkan Ataç, "Bugün Bergama'yı ve başkanımızı ziyarete geldik. Başkanımızın nazik daveti ile çocuk senfoni orkestramızı buraya getirdik. Gerçekten çok sevindik hem de Bergama halkıyla birlikte olacağız. Bergama, tarihi nedeniyle çok önemli bir beldemiz. Bugün, çocuklarımız Bergama halkına konser verecekler. Bu fırsatı bizlere sevgili başkanımız verdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ama bir taraftan da böyle bir önemli müzik projesinin Bergamalılar tarafından bilinmesi çok önemli. Bizim adımıza çok övünç olacak. Çok daha yaygın olarak çocuk senfoni orkestramız tanınacak. Sevgilibaşkanımıza değerli eşlerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ise, "Tepebaşı'ndan sevgili misafirlerimizi konuk ediyoruz. Bergama eskiden beri kültür ve sanat kenti olarak biliniyor. Bergama, 2014 yılından bu yana UNESCO kültür mirası olarak değer kazandı. Tepebaşı Çocuk Senfoni Orkestrası bugün Bergamalılar ile buluşacak. Bu da bizim için farklı bir deneyim olacak belki de öğreneceğimiz şeyler olacak. Çocukları buraya yollayan ailelerine de çok teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonra her iki belediyenin de ortak çalışmalar adına önünü açacak bir çalışma olacak. Tekrar başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir gün olacak" şeklinde konuştu.