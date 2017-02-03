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Tepebaşı temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
03.02.2017 14:25:14

Tepebaşı temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, büyük bir ekiple Tepebaşı'nın dört bir yanını her gün düzenli olarak temizliyor.

Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, büyük bir ekiple Tepebaşı'nın dört bir yanını her gün düzenli olarak temizliyor.

Kent merkezindeki mahallelerin yanı sıra, kırsal mahallelerde de temizlik çalışmalarını sürdüren Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, söz konusu mahalleleri haftada birden az olmamak üzere temizliyorlar. Kış aylarında eksi 14 derecelere düşen hava sıcaklığına rağmen görevlerini aksatmayan ekipler, merkezdeki mahalleleri ise her gün düzenli olarak temizliyorlar. Merkezdeki her mahallenin temizliği kendi ekibiyle sürdürülürken, rutin dışında acil temizlik gerektiren durumlar oluştuğunda "Acil temizlik ekibi" ivedilikle sorunu çözüyor. Acil temizlik ekibi ayrıca Gündüzler, Muttalip ve Çukurhisar gibi kırsal mahallelere de hizmet veriyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden çöp toplama saatleri ile ilgili olarak da bir acıkma yapıldı. Yapılan açıklamada, saat 19.00'dan önce çöplerin kaldırım ve yol ve kapı önlerine bırakılmaması konusunda dikkatli davranılmasını isterken çöplerin ağzı açık, sağlam olmayan poşetlerde konulmamasına vurgu yapıldı. Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü temiz bir kent konusunda dikkat edilmesi gereken hususları şu maddelerle belirtti:

"Ev ve iş yerlerindeki çöpler, ağzı kapalı çöp torbalarına konularak saat 19.00 - 21.00 arası çıkartılmalıdır. Kâğıt, cam, plastik ve metal gibi geri dönüşebilen atıklar çöplerden ayrı biriktirilerek en yakın geri dönüşüm noktasına bırakılmalıdır. Çöp torbasına sıvı atıklar dökülmemelidir. Atık kızartmalık yağlar kesinlikle lavaboya ya da çöpe dökülmemeli, biriktirilerek toplama noktalarına bırakılmalıdır. Piller, içindeki kimyasal maddeler nedeni ile toprağı ve yeraltı sularını zehirlediğinden normal çöplerle birlikte atılmamalı, ayrı biriktirilerek pil geri dönüşüm noktalarına bırakılmalıdır. Vatandaşlarımızın konu ile ilgili olarak 444 44 26 numaralı Mavi Masa'ya ulaşabilirler."

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