19.01.2017 13:43:23

TEOG birincisi altınla ödüllendirildi

TEOG sınavında Türkiye birincisi olan Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Özel Yıldız okulu öğrencisi Esma Nur Tosuncuk'u Tavşanlı Kaymakam'ı Yüksel Kara altın ile ödüllendirdi.

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TEOG sınavında Türkiye birincisi olan Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Özel Yıldız okulu öğrencisi Esma Nur Tosuncuk'u Tavşanlı Kaymakam'ı Yüksel Kara altın ile ödüllendirdi.Esma Nur Tosuncuk'u öğretmenleri ve ailesi ile birlikte makamında kabul eden Kaymakam Kara ailesine ve öğretmenlerine böyle başarılı bir çocuk yetiştirdikleri için çok teşekkür etti ve Esma Nur'a da başarılarının devamını diledi.Deneme sınavlarında başarısı ile dikkat çeken aynı zamanda başarılı bir oryantiring sporcusu olduğu belirtilen Esman Nur'un Fen Lisesine giderek uçak mühendisi olmak istediği öğrenildi.Başarısının bu hedeflerine kitlenmek olduğunu gazetecilere belirten Esma Nur'un, aynı zamanda sağlıklı bir yaşam için doğa sporlarının gerekliliğini, çalışmakla ve odaklanmakla başarının mutlaka geleceğini belirtti.Kaymakam Kara, Esma Nur'u altın ile ödüllendirdi. (Tİ - EFE)