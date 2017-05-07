07.05.2017 19:43:09

Tenis: TEB BNP Paribas İstanbul Open

Tekler final maçında Kanadalı Raonic'i 7-6 ve 6-3'lük setler sonucunda 2-0 yenen Hırvat Cilic, şampiyon oldu

TEB BNP Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nın tekler finalinde Kanadalı Milos Raonic'i yenen Hırvat Marin Cilic, şampiyon oldu.

Garanti Koza Arena'daki turnuvanın tekler finalinde, dünya 6 numarası Raonic ile 8. sırada bulunan Cilic karşı karşıya geldi.

Turnuvada bir numaralı seribaşı Raonic ile iki numaralı seribaşı Cilic arasındaki ilk set, büyük çekişmeye sahne oldu. Hırvat tenisçi, "tie-break"e giden seti 7-6 kazandı.

Marin Cilic, ikinci seti ise rahat bir oyun sonucunda 6-3 üstün bitirdi ve 2 saat süren müsabakayı 2-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende, Raonic ile Cilic'e kupa ve ödüllerini Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Osman Durmuş, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici ile diğer yetkililer verdi.