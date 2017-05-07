07.05.2017 15:16:32

Tenis: TEB BNP Paribas İstanbul Open

Milli tenisçi Tuna Altuna ile İtalyan partneri Motti, çiftlerde ikinci oldu

TEB BNP Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nda milli sporcu Tuna Altuna ile İtalyan partneri Alessandro Motti, çiftlerde ikinci oldu.

Bir ATP turnuvasında finale çıkan ilk Türk sporcu olan Tuna Altuna ile 38 yaşındaki İtalyan ortağı Motti, Garanti Koza Arena'da gerçekleştirilen TEB BNP Paribas İstanbul Open'nın çiftler finalinde Çekya'dan Roman Jebavy-Jiri Vesely ikilisi ile karşılaştı.

Müsabakaya etkili başlayan Jebavy-Vesely ikilisi, kötü bir performans sergileyen Tuna Altuna ve Motti karşısında ilk seti 6-0 kazandı.

İkinci seti de rahat bir oyunla 6-0 üstün bitiren Jebavy-Vesely ikilisi, 41 dakika süren müsabakayı 2-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Tuna Altuna ve Alessandro Motti ise turnuvayı ikinci tamamladı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende, şampiyon ve ikincilere kupaları verildi.