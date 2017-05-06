06.05.2017 20:54:50

Tenis: TEB BNP Paribas İstanbul Open

Teklerde Kanadalı tenisçi Raonic, Sırp Troicki'yi 2-0 yenerek finale yükseldi

TEB BNP Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nda teklerde Kanadalı Milos Raonic, Sırp rakibi Viktor Troicki'yi 2-0 yenerek finale yükseldi.

Garanti Koza Arena'da devam eden turnuvada günün son maçında yarı finalde dünya 6 numarası Raonic ile sıralamada 38. basamakta yer alan Troicki karşı karşıya geldi.

Maça iyi başlayan turnuvanın 1 numaralı seribaşı tenisçisi Raonic, ilk seti 6-2'lik skorla aldı. İkinci seti de rahat bir oyunla 6-3 kazanan Raonic, bir saat 5 dakika süren mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve finale çıktı.

Kanadalı tenisçi, final mücadelesinde yarın Hırvat Marin Cilic ile karşılaşacak.