04.05.2017 23:44:47

Tenis: TEB BNP Paribas İstanbul Open

Teklerde çeyrek finalistler belli oldu

TEB BNP Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nda teklerde çeyrek finalistler belli oldu.

Garanti Koza Arena'da düzenlenen organizasyona, teklerde 4, çiftlerde ise 2 maçla devam edildi.

Teklerde 2. turda alınan sonuçlar şunlar:

Diego Schwartzman (Arjantin) - Jordan Thompson (Avustralya): 2-0

Laslo Djere (Sırbistan) - Paolo Lorenzi (İtalya): 2-0

Viktor Troicki (Sırbistan) - Karen Khachanov (Rusya): 2-0

Dusan Lajovic (Sırbistan) - Mikhail Youzhny (Rusya): 2-1

Teklerde yarın oynanacak çeyrek final maçlarının programı şöyle:

Dusan Lajovic (Sırbistan) - Diego Schwartzman (Arjantin)

Steve Darcis (Belçika) - Marin Cilic (Hırvatistan)

Milos Raonic (Kanada) - Bernard Tomic (Avustralya)

Laslo Djere (Sırbistan) - Viktor Troicki (Sırbistan)





- Çiftler





Çiftler kategorisinde günün sonuçları ve yarı finale çıkan isimler ise şöyle:

Roman Jebavy/Jiri Vesely (Çek Cumhuriyeti) - Santiago Gonzalez (Meksika)/Dominic Inglot (Büyük Britanya): 2-1

John-Patrick Smith/Jordan Thompson (Avustralya) - Hans Podlipnik-Castillo (Şili)/Andrei Vasilevski (Belarus): 2-0