04.05.2017 17:49:51

Tenis: TEB BNP Paribas İstanbul Open

Gösteri maçında milli tenisçiler Cem İlkel ve Tuna Altuna, Samsun'da düzenlenecek İşitme Engelliler Olimpiyatları'na katılacak Mahmut Can Aydın ve Emir Vatansever ile korta çıktı - Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç: 'Böylesine anlamlı bir organizasyonda bir araya gelen sporcularımız bütün dünyaya dostluk, kardeşlik mesajı verdiler'

TEB BNP Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası kapsamında oynanan gösteri maçında, milli tenisçiler Cem İlkel ve Tuna Altuna, Samsun'da düzenlenecek 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'na katılacak Mahmut Can Aydın ve Emir Vatansever ile korta çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Garanti Koza Arena Merkez Kortu'nda gerçekleştirilen gösteri maçında Cem İlkel-Mahmut Can Aydın ikilisi, Tuna Altuna-Emir Vatansever çiftiyle tie-break seti oynadı.

Tribündeki seyircilerin de işaret dilinde alkış hareketiyle destek verdiği gösteri maçını, İlkel-Aydın çifti, 7-2 kazandı. Maç sonunda tenisçiler, tribünlerdeki seyircilere günün anısına tenis topları gönderdi.



Samsun'da 18-30 Temmuz'da yapılacak oyunlarda Türkiye'yi temsil edecek 18 yaşındaki Avrupa üçüncüsü Mahmut Can Aydın ile oyunların en küçük sporcusu 13 yaşındaki Türkiye şampiyonu Emir Vatansever, "Samsun'daki organizasyon öncesinde bu gösteri maçı bizler için büyük moral oldu. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz ve herkesi ev sahibi olduğumuz oyunlarda bizleri desteklemeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cem İlkel ve Tuna Altuna ise böylesine anlamlı bir organizasyonun parçası olmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Umarım genç tenisçilerimiz, Samsun'da kürsüye çıkarak bizleri sevindirecekler. Onları tüm kalbimizle destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- Bakan Kılıç: "Bu tür organizasyonların önemi büyük"





Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, karşılaşmada yer alan sporculara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Böylesine anlamlı bir organizasyonda bir araya gelen sporcularımız bütün dünyaya dostluk, kardeşlik mesajı verdiler. Samsun'daki 23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları öncesinde bu tür organizasyonların önemi büyük. 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda 80 ülkeden yaklaşık 5 bin sporcu Samsun'da olacak. Türkiye tarihinin en büyük uluslararası spor organizasyonunda yer alacak sporcu kardeşlerimiz, Samsun'da olimpiyat ruhunu hissedecek. Samsun, bütün dünyaya bir olimpiyat şehri olduğunu en güzel örnekleriyle gözler önüne serecek."